الوكالة الوطنية للإعلام

تابت يطلق ورشة إعادة اعمار المناطق المتضررة في انفجار المرفأ

أطلق رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، في مؤتمر صحافي عقده في النقابة، ورشة عمل عن "إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء انفجار المرفأ ضمن رؤية وطنية للتنمية المستدامة، في حضور الرئيس المدير للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، المدير العام للآثار في وزارة الثقافة سركيس خوري، رئيس مؤسسة الجادرجي للعمارة والمجتمع المعمار حبيب صادق، ممثل لجنة كليات العمارة في نقابة المهندسين في بيروت المعمار مارون دكاش، وأعضاء من مجلس. وستعقد الورشة في نقابة المهندسين وعبر الفضاء الافتراضي في 12 آذار و13 و14 منه وسيشارك فيها العديد من الخبراء اللبنانيين والدوليين وستوفر ترجمة فورية باللغة الإنكليزية والفرنسية بالإضافة الى اللغة العربية. وستعالج الورشة تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على سياسات النقل في لبنان والمبادرات من أجل تطوير سبل التنقل السلس، وواقع السكن والإسكان اليوم وسبل إيجاد خطة تسمح بإنتاج السكن الميسر، واحتمالات تطور مرفأ بيروت انطلاقاً من الواقع الجيوسياسي في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وسبل تطوير العلاقة بين المرفأ والمدينة.

وكالة الأناضول

مصر والسودان.. اتصالات لتشكيل "رباعية دولية" لأزمة "سد النهضة"

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على تعزيز الاتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لتفعيل مقترح تشكيل "وساطة رباعية" في مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي. جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، في إطار زيارة رسمية (غير محددة المدة) يجريها حمدوك إلى مصر، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق بيان للرئاسة المصرية. وبحث السيسي وحمدوك "آخر التطورات والجهود المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والتوافق على تكثيف التنسيق الحثيث في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها الملف".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبراء: جولة لافروف في دول الخليج تعكس التوجه العربي نحو موسكو

رسائل عدة تحملها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى منطقة الخليج، تتعلق بالعديد من ملفات المنطقة.

الاقتصاد والفرص الاستثمارية، والدور الروسي في ملفات المنطقة، جميعها ملفات تعزز علاقة روسيا بدول الخليج، بحسب الخبراء الذين أكدوا أن الرسائل من الزيارة ليست مجرد سياسية، بل أنها تترجم تباعاً على الأرض من خلال الاتفاقيات وتوطيد العلاقات، وفعالية الدور الروسي في المنطقة، في ظل ما تسعى إليه إدارة بايدن بإحياء سيناريو "الفوضى الخلاقة".