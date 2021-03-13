TL

تحول السور الحديدي الذي طوق قصر الاونيسكو اليوم الى حائط مشكى لمختلف مجموعات الشعب اللبناني أطلقت من خلفه شتى أنواع المطالب والشعارات، فمن الاساتذة الى أهالي الطلاب في الخارج الى ذوي المساجين الى المنتفضين على الفساد ناهيك بالجائعين لكن على الأرجح لم تبلغ أصوات هؤلاء مسامع المنكبين على التشريع في الداخل.

المنار

بالعودة الى مجلس النواب فان جلسة هادئة ومنتجة اليوم قاطعها المزاجيون، وأقرت قرض البنك الدولي بعدما اخذ المجتمعون بملاحظات كتلة الوفاء للمقاومة وعدد من النواب، ما زاد للدولة ثمانية وعشرين مليون دولار بعد تخفيض الكلفة التشغيلية للمشروع، ما ادخل نحو اربعة عشر الف عائلة اضافية الى المشروع.

nbn

نجح مجلس النواب مرة جديدة في إقرار جدول أعمال الناس بكل بنوده بعيدا عن شعبوية بعض الكتل التي باتت تشرع (ع القطعة) وفق هرمونات مزاجها السياسي تحضر للنقاش في اللجان وتغيب هي نفسها في الهيئة العامة في تناقض بعيد كل البعد عن أصول العمل البرلماني.

mtv

مؤسف كيف أن المجلس النيابي يصر على الاجتماع بين فترة وأخرى ليؤكد عقم الدور وليثبت بالوجه الشرعي أن النظام البرلماني الذي قام عليه لبنان وتباهى به بين دول المحيط، انتهى شر نهاية وسقط سقوطا مدويا. وكأن اللبنانيين المحاصرين بالجوع والمرض والإفلاس كانوا يحتاجون الى جلسة كالتي حصلت اليوم، لا لشيء إلا لتدفيع الشعب المليارات ثمن العتمة، ولقوننة الشحادة من البنك الدولي من أجل إطعام الناس، في غياب أي برنامج واضح وشفاف لإيصال الأموال والكهرباء الى محتاجيهما.

NTV

من بين حصار مطلبي وتظاهرات طوقت الجلسة العامة أقر مجلس النواب عددا من التشريعات قبل أن يذهب الى الدفاع عن دوره البرلماني كموقع سيد لنفسه.

OTV

لا نكتشف البارود إذا قلنا إن غالبية السياسيين في لبنان هم ضد الإصلاح.

فالشعب اللبناني يقبض على هؤلاء يوميا بالجرم المشهود، بفعل عرقلتهم المستمرة للتدقيق الجنائي، وهربهم الدائم من إقرار القوانين الإصلاحية المعروفة، التي إذا أقر أحدها، لا يطبق… هذا طبعا إلى جانب التراكم الجرمي على مدى ثلاثين عاما من ارتكاب الفساد، أو السكوت عنه، أو التغطية عليه للاستفادة منه.

LBC

الحقيقة الوحيدة اليوم أن الدولار الأميركي تجاوز الأحد عشر الف ليرة لبنانية، أما سائر الحقائق فتفاصيل. هل يدرك أركان السلطة ماذا يعني هذا العداد؟ أمس أفضل من اليوم، واليوم افضل من غد. ثبت أن الدولار لا يرتفع بالمنصات بل بغياب أي حس بالمسؤولية لدى السلطة.

الميادين

أصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ عفواً عاماً عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً. وشمل العفو جرائم التزوير واستعمال لمزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة.

الجزيرة

اعلن وزير شؤون ​مجلس الوزراء​ ​السوداني خالد عمر يوسف، ان "​السعودية​ تعهدت باستثمار ثلاثة مليارات ​دولار​ في صندوق مشترك للاستثمار بالسودان وتشجيع قوى أخرى على المشاركة".

العربية

أعلن المبعوث الشخصي للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى ​العراق​ فيصل إيروغلو، "استعداد بلاده للوساطة في أزمة ملف ​سد النهضة​ الإثيوبي، شريطة عدم تدخل الدول الغربية لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة".