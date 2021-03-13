لبنان الحر

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في منزله، المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم الذي اطمأن إلى صحته وأطلعه على آخر التحركات التي يقوم بها.

صوت لبنان

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد لقاء الأزهر.

radio orient

التقى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​ وعرض معها اخر المستجدات والأوضاع العامة.

اذاعة النور

استقبل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ نجاة رشدي، ترافقها مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينغ، في حضور الوزيرين ​زينة عكر​ وشربل وهبه، والسفير ​جبران صوفان​.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية واطّلع منه على نتائج زيارته الى سوريا لاسيما ما يتعلق بموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم