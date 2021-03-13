ذكر مسؤول حكومي إسرائيليّ، أنّ التلوّث النفطي قبالة شواطئ الاسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين، سببه هجوم إسرائيلي على ناقة نفط إيرانيّة كانت في طريقها إلى سورية.ونقلت مدوّنة "تيكون عولام" الأميركيّة عن المسؤول الإسرائيلي أنّ الكوماندوز البحري الإسرائيلي استهدف ناقلة النفط "أميرلاد"، لكنّ الانفجار سبّب ضررًا أكبر بكثير من المتوقّع وتسرّبًا كبيرًا للنفط الخام، رغم أن الرواية الإسرائيلية تحدّثت عن "إرهاب بيئي إيراني". ةكشف تقرير أميركي أن إسرائيل استهدفت منذ العام 2019، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سورية، في ما وصف بـ "فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إسرائيل استخدمت أسلحة تشمل ألغاما بحرية لضرب السفن الإيرانية أو السفن التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها إلى سورية. وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض وفي مناطق أخرى بالمنطقة.

صادقت الحكومة الإسرائيليّة، على السماح لـ700 عامل أردني بدخول مدينة إيلات للعمل في فنادقها. ووفق لقرار الحكومة الأردنيّة، سيدخل العمال عن طريق معبر العربة، "في موعد سيحدد من قبل وزير الداخلية، على أن يخضع جميع العمال لفحص كورونا عند دخولهم البلاد ثم سيدخلون الحجر الصحي وذلك تحت مسؤولية الفنادق ووفقا لتعليمات وزارة الصحة".

ذكرت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوجس من احتمال أن تفوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في ايار المقبل، وأن تسيطر على الضفة الغربية إضافة لقطاع غزة. وإن التقديرات الإسرائيلية هي أن "حماس" ستحصل على 40% من الأصوات وحركة "فتح" على 60%، لكنه أشار إلى تبدد التقديرات المسبقة في انتخابات العام 2006، وقال إنه "قد تحصل مفاجأة هذه المرة أيضا" وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، "نحن مستعدون لمواجهة أي سيناريو، بما في ذلك إمكانية حدوث تصاعد في الإرهاب" وأنه في حال فوز "حماس"، فإن إسرائيل لن تستمر بالعمل بموجب الاتفاقيات مع سلطة فلسطينية تقودها حماس.

ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن "رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يستجب حتى الآن للتحذيرات الإسرائيلية بشأن إمكانية انتهاء الانتخابات بفوز حماس وبسيطرة خصومه تدريجيا على مناطق السلطة في الضفة الغربية".