قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، إن "الكيان الإسرائيلي يحيط اليوم نفسه بجدار لكن عليه أن يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار" واعتبر أن "الولايات المتحدة أثبتت للعالم باغتيالها القائد قاسم سليماني أنها مجرمة"، مشددا على أن "صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب" وأشار العميد قآني إلى أن "قوات المقاومة تتصدى حول العالم اليوم بأيدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح"، معتبرا أن "المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية".

سألت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولا باعتبارها هي التي خرجت منه وخلال خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أجاب بلينكن عن سؤال عمر، قائلا: "لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر، لقد خرجنا منه قبل 3 أعوام وللأسف ابتعد الإيرانيون عن التزاماتهم أكثر فأكثر، لذا فإن هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها",وقال بلينكن: "لدينا مصلحة في إعادة إيران إلى الاتفاق، لكن لدينا مشاكل أساسية مع تصرفات إيران سواء من دعمها للإرهاب أو برنامج الصواريخ الباليستية أو أعمالها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

أعلنت الداخلية التركية عن إحباط عملية إرهابية في البلاد والقبض على عنصر في "العمال الكردستاني"، كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي عقب دخوله البلاد بطريقة غير نظامية وانه بعد استجواب الموقوف، تم تحديد موقع عبوة ناسفة تزن 10 كغ على طريق شانلي أورفة أدي يامان كانت ستستخدم في العمل الإرهابي.

اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إصلاحات للشرطة وسط اتهامات بأن أساليب الشرطة القاسية لقمع الاحتجاجات في الشوارع تخالف سياسات الحكومة وتحقق السلطات اليونانية في شكاوى عن عنف الشرطة وتم إيقاف أحد الضباط عن العمل. وأصيب ضابط آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات يوم الثلاثاء.