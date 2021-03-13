أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية من ضمنها إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه.

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال. و"الجريمة وقعت منتصف ليلة الجمعة، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين" وحصيلة الهجوم هي مقتل 4 أشقاء، وشقيقتهم، ووالدتهم، فضلا عن جريح حالته خطرة، تم نقله إلى المستشفى".

قال مصدران في المخابرات المصرية إن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي. وأن المسؤول المصري رحب بالدعوة ووعد بالرد في أسرع وقت ممكن. وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم,ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما" و"لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".