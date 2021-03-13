النهار/ نقولا ناصيف

قال في موقف له: لأن الشائع الآن أن الهاتف لن يرن في قصر بعبدا ولا في بيت الوسط، والشائع أيضاً أن كلا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف غير مستعجلَين على رفع السمّاعة مقدار تصلبهما في شروط لا يتزحزحان عنها، يرقد تأليف الحكومة في نوم طويل هانئ إلى وقت غير محدد

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أوضح أن المواقف تتناقض وتتباين حيال مصير الاستحقاق الحكومي الذي يعيش هبّة باردة حيناً وهبّة ساخنة احياناً، أو يتأرجح بين تفاؤل حيناً وتشاؤم طوراً، فيما الوقت يضيع وتنزلق البلاد الى مزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، ما يجعل المعالجة المطلوبة أعقد وأصعب، ويدفع كثيرين الى التساؤل عن الخيارات البديلة التي يمكن البناء عليها للخروج من عنق الزجاجة.. وهناك من يقول انّ استمرار الخلافات السياسية واعاقة ولادة حكومة الاصلاح المنشودة التي يطالب بها المجتمع الدولي سيفرض عاجلاً ام آجلاً خيار حكومة تترأسها شخصية من خارج الطبقة السياسية وتضم وزراء تكنوقراط، بحيث تكون مهمتها تنفيذ الاصلاحات في موازاة إجراء الانتخابات، وتعمل بمعزل عن القوى السياسية التي سيكون همّها خوض الانتخابات النيابية طامحة لإعادة إنتاج نفسها وحجز موقع لها في السلطة الجديدة التي ستفرزها هذه الانتخابات. ويعتقد كثيرون انّ الخلافات القائمة بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي اذا ظلت عصيّة على الحل كما هو باد حتى الآن، سيكون الخروج منها باعتماد خيار حكومة المستقلين برئيسها وأعضائها يتحمّلون المسؤولية الانقاذية ولا يترشح اي منهم للانتخابات، ويكون كل همهم تنفيذ البرنامج الاصلاحي فقط بعيداً عن اي صرف نفوذ لأغراض انتخابية حتى للقوى السياسية التي يمكن ان تتفاعل معهم بشكل او بآخر.

الجمهورية/ جورج شاهين

أكّد أنه قبل ان يقول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ما قاله من باريس في الطبقة السياسية في لبنان، كان الديبلوماسيون المعتمدون في لبنان قد سبقوه الى ما لا يليق بنشره، مخافة اعتباره تدخلّاً في الشؤون الداخلية اللبنانية. فألطفهم يتحدث عن سباق بين السيئ والأسوأ، طالما انّ هناك من يبشّر بأنّ الأصعب لم نصل اليه بعد.

الديار / دوللي بشعلاني

قالت أن روسيا تتحرّك على خط تسهيل تشكيل الحكومة في لبنان، من دون أن يكون لديها أي مبادرة خاصّة، كون المبادرة الخارجية الموضوعة على الطاولة اليوم لا تزال المبادرة الفرنسية. وقد ذكّر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بوجودها الخميس الفائت، عندما أعلن عن استنكاره تقاعس الطبقة السياسية في لبنان عن التصدّي لخطر انهيار بلادها، مشدّداً على أنّه لا يزال هناك وقت للتحرّك لأنّه في الغد سيكون قد فات الأوان. وتعمل روسيا عشية المفاوضات الأميركية - الإيرانية المنتظرة على التقارب بين الدول الخليجية وروسيا، وبحث ملفات وقضايا المنطقة ككلّ.