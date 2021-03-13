الوكالة الوطنية للإعلام

وقفة تضامنية لمحتجي ساحة العلم مع قائد الجيش

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور أن محتجين في ساحة العلم نفذوا عند دوار مفرق العباسية وقفة تضامنية مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، واحتجاجا على ارتفاع صرف الدولار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية. ووزعوا منشورات دعت إلى "النزول إلى الشارع للتعبير عما آلت اليه الأوضاع". كما بثوا كلمة قائد الجيش، وسط انتشار عناصر القوى الأمنية والجيش في المكان.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا. وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ"حزمة الإصلاح الاقتصادي"، بمدينة إسطنبول: "نهدف إلى اقتصاد وطني يسجل أرقاما قياسية جديدة". وأضاف: "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم". وأوضح: "عملنا على مأسسة الاستقرار السياسي الذي يعدّ شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وهو بنفس الوقت خطوة لتسهيل إنشاء مناخ ثقة، فتركيا تحافظ على قوتها رغم العديد من الأزمات الإقليمية والدولية". وتطرق الرئيس أردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، مشيرًا أنها تحولت إلى اختبار للبنية التحتية القوية التي أنشأتها الحكومات التركية منذ 18 عامًا، ونظام الإدارة الجديد. وأعرب عن شكره لله لتجاوز تركيا بنجاح لهذا الاختبار في كافة المجالات من الصحة إلى الإنتاج ومن الأمن إلى التكافل الاجتماعي. وأوضح أنه بالنظر إلى الوضع في البلدان المتقدمة والنامية يمكن ملاحظة كيف أن تركيا سارت باتجاه إيجابي خلال الأزمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفير السوري في موسكو يعلق على أنباء نقل الأسد إلى روسيا للعلاج

علق السفير السوري في موسكو، رياض حداد، اليوم الجمعة، على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن نقل الرئيس السوري بشار الأسد المصاب بفيروس كورونا إلى موسكو لتلقي العلاج. ونفى حداد في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، جميع الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا، والتي تفيد بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال الحداد اليوم الجمعة لوكالة "سبوتنيك": "هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، السيد الرئيس بشار الأسد موجود في سوريا وهذا الكلام غير صحيح". وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية، يوم الاثنين، عن إجراء الأسد وعقيلته فحص (PCR)، والذي أظهر نتيجة إيجابية. وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.