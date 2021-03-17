الشرق الأوسط 12/3/2021

" المركزي " الأوروبي يقاوم" ضغوط السندات" بتكثيف الشراء

يخطط البنك المركزي الأوروبي لتكثيف مشتريات السندات خلال الربع القادم، في إطار برنامجه الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو(2.2 تريليون دولار) لتفادي ارتفاع عائدات السندات، وهو الأمر الذي سيعرقل تعافي منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا. وأوضح مجلس محافظي البنك، الذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيقوم بعمليات الشراء "بهدف منع تشديد شروط التمويل والتي تتعارض مواجهة التأثير السلبي للجائحة على المسار المأمول للتضخم". وقال البنك، في بيان، إنه أبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة. بما في ذلك الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند "صفر" بالمائة.

الشرق الأوسط 13/3/2021

النفط مستقر مع "تفاؤل الطلب"

نزلت أسعار خام برنت قليلاً لكنها حوّمت قرب 70 دولار للبرميل، إذ تتسبب تحفيظات يقوم بها كبار منتجي الخام في تقييد الإمدادات، فيما تتلقى السوق الدعم أيضاً من تفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 30 سنتاً أو ما يعادل 0.43% إلى 69.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الاميركي تسليم 65.72 دولار للبرميل منخفضاً 30 سنتاً أو ما يعادل 0.45%.

الشرق الأوسط 15/3/2021

مصر تزيد إنتاجها من الغاز 9%

قالت وزارة البترول المصرية، إنه من المخطط الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً في السنة المالية المقبلة 2021 – 2022 بما يزيد نحو 9 في المائة عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً. كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يومياً في 2019 – 2020. وشهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل الحقل ظهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.