TL

قفز سعر الدولار صعوداً ما فوق الخمسة عشر ألف ليرة.

بالتوازي تصاعد الحراك الشعبي احتجاجاً على جنون أسعار السلع والمواد الغذائية ولا مبالاة المسؤولين المعنيين والتعثر في تأليف حكومة.

المنار

الدولار بخمسة عشر ألف ليرة لبنانية، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.. وعلى هذا المشهد يقاس الفرق بين واقع الناس وأزمتهم، وأوهام الرسميين المعنيين وأولوياتهم .

nbn

سعر الصرف الرسمي للدولار بات ضرب عشرة في السوق السوداء… والمواطن رفع العشرة… وهناك من لا يزال يكابر في ملف تشكيل الحكومة عشرة على عشرة لا شيء أكثر حضوراً من الدولار الذي يكشر عن أنيابه ناهشاً جسد ليرة تلفظ آخر زفرات الحياة.

mtv

بين الإعدام الفوري للشعب والموت البطيء، فضلت المنظومة اعتماد الخيار الثاني. نعم من أموال الخزينة وفلوس الأرامل، قرر نواب الأكثرية وبعدما أفرغت الخزينة، تسليف كهرباء لبنان مئتي مليون دولار لزوم إطعام الثقب الأسود، بما يؤمن نظرياً شهرين ونصف الشهر نوراً متقطعاً، لكنه وبالتأكيد سيقضي عملياً على ما تبقى من مدخرات اللبنانيين في خزائن مصرف لبنان.

NTV

نحدثكم رسمياً من بوابة جهنم ونرحب بالصفر الذي طار من أرضه ولامس السماء محولاً الألف وخمسة إلى خمسة عشر ألفاً بكل صلابة ومرونة ومن دون إنتاج فلبنان دخل في الحرب.. وعدوه منه وفيه يحارب الشعب بأسلحة السلطة المحرمة هو زمن الربيع اللبناني المقلوب.. حيث الحكم يقود ثورته في وجه الشعب، وينجح في إحكام السيطرة واحتلال المدن، وينشر وباءه أسرع من انتشار كورونا.. متمسكاً ببقائه على سدة المسؤولية في دولة من خراب.

OTV

الميثاق والدستور والمعايير ثلاثية قد يكون اللبنانيون ملوا من تردادها، لكنها تبقى من الناحية العملية المدخل الوحيد الممكن لتشكيل حكومة تكون قادرة على مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى وجوب أن تحمل مشروعاً واضحاً للإصلاح، ينفذ خلال مهلة زمنية محددة، وهذا ما يتطلب جواً سياسياً ملائماً، عنوانه الوفاق، ومضمونه خطة يدعمها الجميع لإنقاذ الجميع.

LBC

أيها اللبناني، مجلس النواب على طريق أن يقتطع من ودائعك المتبقية في مصرف لبنان مئتي مليون دولار ستذهب هدراً على الكهرباء... كيف ستذهب هدراً؟ لأنها ستذهب لشراء الفيول لمصلحة كهرباء لبنان، والطاقة التي ستولد منها سيذهب نصفها "تعليق على الشبكة" والنصف الآخر بيع الكيلواط "بخسارة" أي بأقل من كلفة إنتاجه.

الميادين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستواصل شراء اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا​، حتى ظهور لقاح محلي الصنع يكون جاهزاً للاستخدام في ​تركيا​، مؤكداً أن 11.5 مليون شخص تلقوا ​لقاح كورونا​ في تركيا.

الجزيرة

أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي للسفير السوري في طهران، استعداد بلاده لإرسال فريق طبي إيراني للعناية بالرئيس السوري بشار الأسد خلال فترة مرضه بكورونا.

العربية

قبل انحلاله كان يشكل ​الاتحاد السوفياتي​ أحد قطبي النظام العالمي القائم وينافس ​الولايات المتحدة​ متزعمة ما يسمى "العالم الحر الرأسمالي" في أكثر من مجال سياسي و​عسكري​، لكنه لم يستطع المنافسة ​الاقتصاد​ية لأكثر من اعتبار وكان الاقتصاد نقطة ضعف ووهن هذا الاتحاد وحلفاءه رغم أنه كان متعايشاً معها يؤمن احتياجاته بدون أن يؤثر ذلك على قراراته الاستراتيجية وخططه في إطار ​الحرب الباردة​ التي كانت ناشبة بينه وبين ​الحلف الأطلسي​ ودوله.