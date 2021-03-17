لبنان الحر

أشار رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، في تصريح له الى أن "الأوضاع تزداد سوءاً ونواجه أزمات أكبر يوماً بعد يوم، وكل هذه الأمور تعقد ​الحياة​ أكثر لكن كل هذا مؤشر إلى نهاية عهد وبداية عهد جديد ونهاية حقبة وبداية حقبة جديدة"، مؤكداً أن "المخاض الذي نمرّ به عسير جداً لكن لا بد أن يؤدي إلى ولادة جديدة".

صوت لبنان

طلب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، "اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الخطر المتمادي بفعل الردميات والمواد المخزنة في ​مرفأ بيروت​"، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع مرفأ بيروت وخطط تنظيفه وتطويره بحضور وزيري الدفاع والاشغال العامة والنقل.

radio orient

رأى نائب رئيس ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ أن احتمال الانفجار الشعبي والدخول في الفوضى، هو الأقرب إلى الواقع والأكثر ترجيحاً، وذلك لاعتباره أن التسوية سواء كانت صناعة ​لبنانية أو بمساعدة​ دولية، أصبحت وراءنا، نتيجة تمسك العهد بتحفيز دور الصهر في صناعة القرار التنفيذي.

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب ​محمد نصرالله​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "المبادرة الحكوميّة الّتي طرحها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تقوم على مبدأ بأنّ لا ثلث معطّلا لأيّ فريق سواء كانت ​الحكومة​ من 18 أو 20 وزيرًا، على أن تكون كافّة التّفاصيل الباقية قابلة للنّقاش سواء في التّوزيع الطّائفي للوزارات أو حتّى التسمية، ولكن حتّى الآن لا يوجد اتّفاق على قواعد مشتركة في هذا الشّأن".

صوت المدى

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​، من ​مجلس النواب​، أنه "لطالما حذرنا من عدم تنفيذ الإصلاحات، وأقرت خطة ​الكهرباء​ وتحفظنا على الخطة لأنها لا تشمل تأليف الهيئة الناظمة للقطاع وعرضنا في المجلس تصورنا للكهرباء".