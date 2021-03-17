الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة قولها إنّ الأزمة في لبنان لا تزال في بدايتها رغم الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب اللبناني، مشيرةً إلى أنّنا، مع الأسف، سنشهد بعد أكثر بكثير في الأيّام والأشهر المقبلة. كما لفتت هذه الأوساط نفسها إلى أنّ التسويات الإقليمية والدولية ستنعكس إيجاباً على لبنان، لكن عليه انتظار وقت لا بأس به بعد لكي يحين دوره، إذ ثمّة أولويات أخرى على أجندتها.

الجمهورية/عماد مرمل

نقل عن مصدر قريب من بيت الوسط قوله إنّ لعبة الدولار لا يمكن أصلاً التحكم بها أو السيطرة عليها، والطرف السياسي الذي يستخدمها بإمكانه أن يقرر بدايتها لكنه لا يستطيع التحكم بنهايتها وربما تصيبه شظاياها لاحقاً. وبالتالي، فهو سيكون متضرراً منها لأنها قد تولّد في أي لحظة انفجاراً اجتماعياً أو غضباً شعبياً لا يميز بين مسؤول وآخر أو بين جهة سياسية وأخرى.

نداء الوطن/ الآن سركيس

نقل عن مصادر ديبلوماسية مطّلعة قولها إن الحراك الروسي هو محاولة لاستشراف حلول، لكن المعطيات المتوافرة من موسكو تشير إلى أن الحلول لا تزال بعيدة. وتؤكّد المصادر وجود ضغوط ومحاولات حثيثة لإيجاد حل لمسألة تأليف حكومة لبنانية، والموقف الروسي واضح كما ورد في بيان الخارجية الروسية وهو تأليف حكومة برئاسة سعد الحريري، وكذلك من دون ثلث معطّل مثلما أبلغ الروس رسمياً السفير شوقي بونصّار. وتشدّد هذه المصادر على أن كل تلك الحركة وما سيتبعها في موسكو لا تصل إلى درجة مبادرة روسية متكاملة لإيجاد نوع من التسوية بين أطراف الأزمة اللبنانية.

اللواء/حسين زلغوط

قال إن مشوار تأليف الحكومة ما زال طويلاً جداً، وإن الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى مزيد من الانهيار، هو ذهاب بعض القوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني إلى ربط معالجة الأزمة في لبنان مع إيجاد التسوية للمشاكل الموجودة في المنطقة بدءاً من اليمن، مروراً بسوريا، ووصولاً إلى العراق، وقد سمع أكثر من مسؤول لبناني إن عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق زوار دوليين أن الفرصة لم تعد سانحة لحل الأزمة في لبنان بعدما تشابكت هذه الأزمة، عن قصد أو غير قصد، مع أزمات المنطقة، وهذا الأمر بالتأكيد هو ما أعاق المبادرة الفرنسية وأسقط كل المبادرات الداخلية وأبقى ملف التأليف معلقاً.