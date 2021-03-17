الوكالة الوطنية للإعلام

وزني: لبنان يقلص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجياً بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة

أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في حديث إلى "وكالة بلومبغ" إلى أن "لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجياً بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة"، وقال: "إن الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار أميركي، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار و1.5 مليار دولار أميركي فقط لتمويل الدعم، الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر. لقد انخفضت الاحتياطيات إلى النصف، إذ كانت تبلغ حوالى 30 مليار دولار أميركي قبل عام".

وكالة الأناضول

تركيا: عدم تكرار الأخطاء لتقدم العلاقات مع أوروبا

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي من أجل إحراز تقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو بالعاصمة أنقرة، مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك. وقال تشاووش أوغلو: "لتحقيق تقدم في علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، يجب عدم تكرار أخطاء الماضي، وعلى الاتحاد التصرف بصدق واستراتيجية". وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي قدموا الاعتذار لتركيا على التأخر في زيارة أنقرة وتقديم الدعم الكافي لها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز 2016.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: القرم ستبقى مع روسيا إلى الأبد والغرب بقيادة أميركا لا يمكنه تغيير ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا تم بتوافق تام مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن القرم ستبقى إقليماً روسياً إلى الأبد، وأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لن يغير من هذا الأمر شيئاً. ونقل موقع الخارجية الروسية عن لافروف قوله عبر أثير "القرم 24": "قبل سبع سنوات، وفي توافق تام مع القوانين الدولية، صوتتم لصالح انضمام شبه الجزيرة (القرم) لروسيا الاتحادية. إن هذه الصيغة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت السبيل الوحيد لحماية مصالح وكرامة وحياة شعب القرم على خلفية تهديدات القوميين والنازيين الجدد الذين وصلوا إلى السلطة في كييف بانقلاب مسلح غير دستوري".

وكالة أنباء شينخوا

الصين ستقدم لقاحات "كوفيد-19" لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وقت مبكر

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين تدعم التطعيم المبكر ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وستعمل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لإتاحة اللقاحات التي تبرعت بها الصين لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وقت مبكر. وجاءت تصريحات المتحدث بعد أن أبلغ مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باعتزام الصين التبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لمنطقة البعثة الأفريقية.