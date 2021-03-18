كارثة مستشفى السلط أكبر من أن تعالج بأسلوب الفزعة - مروان المعشّر – 16/3/2021

قال إن كنا نشهد اليوم موتاً فعلياً للمواطنين الأردنيين بسبب نوعية الخدمات الصحية المقدمة، فإننا نشهد أيضاً موتاً غير مباشر لجيل كامل فشلنا في تقديم الخدمات التربوية المناسبة له أيضاً. وبعدما كُنّا نباهي المنطقة قبل عقود قصيرة بمؤسسات وصروح طبية وعلمية كالخدمات الطبية الملكية والجامعات الاردنية، بتنا نراقب الانحدار الساحق للصحة والتعليم دون أن نحرك ساكناً.

إعادة العلاقات بين إسرائيل والأردن إلى المسار الصحيح - بواسطة ديفيد شينكر, غيث العمري – 12/3/2021

بغض النظر عن الجهة التي يقع عليها اللوم، فإن التدهور في العلاقات بين الأردن واسرائيل يثير القلق في واشنطن. وبقدر ما قد تكون "اتفاقيات إبراهيم" مع دول الخليج مفيدة، إلّا أن المنطقة بأكملها ستكون أقل أمناً واستقراراً إذا تم السماح لركائز السلام الأساسية التي أقيمت قبلها - معاهدات السلام مع مصر والأردن - بالتعثر. ويُعَدّ الأردن بمثابة العمق الاستراتيجي لإسرائيل في الشرق، ويشكّل تعاون المملكة مع القدس عاملاً رئيسياً في أي استراتيجية دفاعية تنتهجها الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط وتقوم على نهج "عبر، ومع، ومن خلال". ولضمان أن تكون هذه العلاقة ذات الأهمية الحاسمة قوية بما فيه الكفاية، على واشنطن اتخاذ الخطوات التالية لمساعدة أصدقائها القدامى على تجاوز هذه الدينامية غير المفيدة: حثّ الحكومتَين على إعادة إنشاء قنوات ممكَّنة من أجل حلّ أي نزاعات جديدة بسرعة وبصورة هادئة؛ التوسّط لحلّ مصادر الخلاف

الثنائية العالقة حيثما أمكن ذلك؛ واستكشاف طرق لضمان استفادة الأردن مباشرة من الديناميات الجديدة والفرص التي أوجدتها "اتفاقيات إبراهيم".

استمرار هجمات الحوثيين يهدد النفط السعودي وتعافي الاقتصاد العالمي - بواسطة مايكل نايتس- 12/3/2021

أوضح أنه 7 آذار، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع في ذلك اليوم على أكبر منشأة لتحميل النفط في العالم في رأس تنورة، في السعودية. واستخدمت المملكة ما قد يعتبره الكونغرس الأمريكي "أسلحة هجومية" للدفاع بنجاح عن محطات النفط الرئيسية، لكن هجوماً أكثر تدميراً لا مفر منه إذا استمرت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار.