الأخبار/ ليا القزي

قالت طيلة سنوات، غطّى مصرف لبنان والمصارف عملية هدر للأموال العامة ودولارات المودعين تحت عنوان "القروض المدعومة"، من سكنية وتجارية وبيئية. وأضافت أنّ عشرات أنواع القروض "خُلقت" بطريقة مقصودة لمنع ضبطها، بعد أن مُنحت بمعظمها للسياسيين ورجال الأعمال والمجمعات التجارية والجامعات بطريقة عشوائية، وبمعزل عن أي رؤية اقتصادية عامة. وأضافت احتكر مصرف لبنان ختم التوقيع على القروض، مانعاً الدولة مُمثلة بوزارة المال من الاطلاع على كيفية توزيعها، رغم أنّ قسماً منها مُوّل من الخزينة العامة مُباشرةً، وهي التي تكبّدت التكلفة العليا من ملفّ القروض، إضافةً إلى ميزانية مصرف لبنان. كذلك قالت إنّ المُستفيد من هذه القروض إلى جانب الذين نالوا قروضاً مدعومة فكان المصارف، التي حقّقت أرباحاً لقاء مُشاركتها في هذه "التوزيعة".

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان: "صفيحة البنزين الى 55 ألف ليرة في المرحلة الاولى" قالت "أبي حيدر" بعد ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف إلى 15 ألفاً كل الاحتمالات باتت واردة، مثل أن يرتفع سعر صفيحة البنزين 4200 ليرة دفعة واحدة والدعم لا يزال ساري المفعول، فماذا بعد رفع الدعم جزئياً ولاحقاً كلياً؟ وأضافت أنّ وزير المالية غازي وزني أعلن أنّ خفض الدعم سينطلق من المحروقات، والبداية ستكون في البنزين بتراجع نسبة الدعم من 90 % إلى 85 %. ومن هذا المنطلق تساءلت كيف ستصبح الأسعار نهاية الشهر الحالي موعد بدء التنفيذ؟ وكيف ستصبح مع انتهاء الدعم؟

الديار/ فاطمة شكر

كتبت "شكر" مع إرتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني والتلويح مِن وقتٍ إلى آخر برفع الدعم عن كل شيء، بدأ الشعب اللبناني يتحسس الجوع بعدما صار كله يعاني من الفقر دون استثناء. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي إنّ الذي حصل من أجل حل أزمة الكهرباء والدين الجديد من أجل تحسين ساعات التغذية سيستكمل في مجالات الدعم الأخرى من المحروقات الى المواد الغذائيّة التي باتت بمعظمها مفقودة نتيجة غياب دور الرقابة من قبل الدولة وصولا الى الدواء، ويتابع المصدرُ نفسه أن إرتفاع سعر الدولار حالياً أمام الليرة سببه المواقف السياسية وهو يستخدم في ‏معركة الضغط المتبادل بين القوى السياسية ولأسباب كيدية تخصُ ملف تشكيل الحكومة وعلاقة لبنان بدول الإقليم، ويضيف أن عدم تشكيل الحكومة سببه الخلافات الداخلية ولا علاقة للخارج بهذا الموضوع، فالسبب الوحيد يكمن وراء شد الحبال بين الأفرقاء السياسيين من أجل التشكيل.