الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون: ادعو الرئيس الحريري الى قصر بعبدا لتأليف فوري للحكومة بالاتفاق معي واذا عجز عن ترؤس حكومة إنقاذ وطني فليفسح المجال أمام كل قادر على التأليف

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى قصر بعبدا "من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير."

واوضح في كلمته الى اللبنانيين، انه "في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه ان يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف".

وكالة الأناضول

موسكو تستدعي سفيرها لدى واشنطن للتشاور

أعلنت الخارجية الروسية، استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إلى موسكو للتشاور وتحليل آفاق العلاقة المستقبلية مع واشنطن. جاء ذلك في بيان صادر عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية .

وأكدت المتحدثة في البيان أن موسكو "مهتمة بتجنب أي تدهور لا رجعة فيه للعلاقات الثنائية بين البلدين إذا كان الأمريكيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".

وأضافت أن نية موسكو هي "تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البرهان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي السودانية التي تسيطر عليها

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم لن تدخل في مفاوضات مع إثيوبيا حول الخلافات الحدودية في المنطقة الشرقية إلا بشرط. مطالباً أديس أبابا في الوقت نفسه، بالانسحاب من الأراضي السودانية التي تسيطر عليها. وقال الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان: إن " الحدود مع إثيوبيا معروفة ومخططة منذ العام 1902"، معربا عن أسفه "لادعاء الجارة إثيوبيا بتبعية الأراضي السودانية لها، ورفضه لهذا الادعاء جملة وتفصيلا".