TL

هناك فرصة يوم الاثنين المقبل للتشاور وتشكيل الحكومة، عبارة قالها الرئيس المكلف سعد الحريري إثر لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا الخميس. وبين الخميس والإثنين تكمن فرصة اللبنانيين الأخيرة للفوز بجائزة الحكومة المنتظر أن تمنع الارتطام الكبير بعدما سقط البلد.

المنار

لتخفيف الاصطدام وتهدئة الامور كان لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، فبعد غليان التصريحات المتبادلة التي زادت من تعقيد المعقد، عاد لقاء الدقائق الستين ليرسم فرصة كما قال الرئيس الحريري، يجب الاستفادة منها.

nbn

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم أنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بلبنان، بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية. ذلك ان المطلوب حكومة سريعا بدل المضي في حرب الاستنزاف بين المعنيين الرئيسين بالتأليف والتي يدفع ثمنها اللبنانيون في كرامتهم وإنسانيتهم ومعيشتهم.

mtv

بقدرة وسيط قادر لم يصب التقاصف بين الرئاستين الأولى والثالثة خيط المصلحة المتهالك الذي لا يزال يربط بينهما. وها هو الرئيس المكلف ينفض الغبار عن همته ويكتم غضبه ويتوجه للمرة السابعة عشرة الى بعبدا حاملا المغلف الشهير.

NTV

هي عملية ربط نزاع سياسي يدوم مفعولها حتى يوم الاثنين المقبل موعد الجرعة الثامنة عشرة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وفي الزمن الفاصل يجري تثبيت وقف إطلاق النار بين منصتي بعبدا وبيت الوسط، كما يجري تخدير الدولار وتنويمه بالمغناطيس السياسي لأنه إذا واصل الصعود فلن ترحم رحلته أيا من صناع الحكومة ومؤليفها.

OTV

إذا كان الكلام عن "إيجابية" يتوقف على تطورات الايام المقبلة، وبلوغ الخواتيم السعيدة إذا حصل، فالحديث عن "جدية" قد يكون واقعيا اليوم، انطلاقا أقله… من الشكل. فغداة رسالة رئيس الجمهورية، ورده عليها، وصل رئيس الحكومة المكلف الثالثة بعد ظهر يوم أمس إلى قصر بعبدا، ليعقد اجتماعا طويلا مع الرئيس ميشال عون، ثم يخرج محددا الاثنين المقبل موعدا لاجتماع جديد، ومتحدثا عن افكار واجوبة وتطلعات وتفكير وفرصة واستماع، وواضعا حدا لمسألة التصادم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على خلفية مواقف يوم أمس.

LBC

في السياسة، لا الرئيس عون ارتجل ولا الرئيس الحريري ارتجل مساء أمس بل صدر عن كل منهما كلام مكتوب معد بإتقان، وبالتأكيد تمت مراجعته أكثر من مرة، وهو الذي يبنى عليه لا على الكلام المرتجل، خصوصا ألا أحد منهما طلب شطبه من محضر الصراع بين بعبدا وبيت الوسط.

الميادين

لفتت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" إلى انه "من الواضح أن الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ لا يريد تحسين العلاقات الأميركية مع ​روسيا​".

الجزيرة

أكد مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في ​الاتحاد الأوروبي​ جوزيب بوريل، أن "خروج المرتزقة من ​ليبيا​ جزء من مسار الحل السياسي المستدام". وشدد بوريل على أن "الالتزام بحظر توريد ​السلاح​ إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي"، لافتاً إلى أنه "سيقدم يوم الاثنين المقبل، تقريرا شاملا لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا". كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثا إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

العربية

أشار الرئيس ​العراقي​ ​برهم صالح​، إلى أنّ "علاقة العراق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ مهمّة وأساسيّة ومبنيّة على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرّق إلى كلّ القضايا السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والأمنيّة". وأكّد أنّ "هناك قرارًا بإنهاء تواجد ​القوات الأميركية​ والأجنبية القتالية"، مبيّنًا أنّ "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".