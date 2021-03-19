لبنان الحر

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، إلى أنّ "المعادلة بسيطة، وباختصار نحن أمام خياريَن: إمّا الممانعة أي جوع ودم ودمار وفقر وعزلة، وإمّا الحياد أي استقرار وقضاء ومحاسبة وإصلاحات"، مشيرًا إلى أنّ "عليهم الاختيار".

صوت لبنان

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، مساء امس في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.

radio orient

ركّز نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، على أنّ "رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ كان واضحًا بردّه على دعوة رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، وهو ينتظر من الرئيس عون أن تكون لديه آراء مختلفة عن تصوّر الحكومة، وبهذه الطريقة من الممكن أن يحصل الحوار والوصول إلى تسويات وحلول وسطى، إذا اقتنع عون بأيّ طرح مبني على عدم حصول أيّ فريق على ثلث معطّل وتأليف حكومة اختصاصيّين غير حزبيّين".

اذاعة النور

رأى رئيس ​الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل​ ​بسام طليس​ اننا اليوم بلا أي مرجعية مسؤولة، فما المبرّر لتأخير جدول تركيب أسعار المحروقات وقطع مادة البنزين عن الشعب، هل المطلوب ضرب ​قطاع النقل​ البري وتحميله هذه المسؤولية؟ خصوصاً وأنه يعمل عن الدولة اللبنانية في تأمين النقل العام.

صوت المدى

أمل النائب السابق أمل أبو زيد "أن يتوجّه رئيس ​الحكومة​ المكلف سعد الحريري بقناعة إلى ​بعبدا​ وأن يتابع عملية التأليف بموضوعية، وفقاً لما نصّ عليه ​الدستور اللبناني​"، لافتا إلى ان "الرئيس ميشال عون أطلق أمس الصرخة بشكل مباشر، وعلى الحريري أن يتعاطى مع الملف وفق منطق الدولة لا المنطق الشخصي".