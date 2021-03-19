انطلقت أمس، في موسكو أعمال المؤتمر المخصص لمناقشة الوضع في أفغانستان بحضور وفدي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن "الترويكا الموسعة" التي تضم كلاً من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان. وجاء حضور المندوب الأميركي رغم توقعات سابقة بمقاطعة واشنطن لهذا الاجتماع.

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بطريقة لاذعة على عبارات حادة أطلقها نظيره الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي أكد البيت الأبيض أن الرئيس الديمقراطي "ليس نادما" على تصريحاته. ومع توالي ردود الفعل الروسية الغاضبة، برزت مطالبات لواشنطن بتقديم اعتذار على العبارات التي وصفها الكرملين بأنها "غير مسبوقة". لكن رد الرئيس الروسي جاء لاذعاً وقوياً، إذ استخدم مقولة شائعة مفادها أن "الشتيمة تعود إلى صاحبها"، في إشارة إلى عبارة "القاتل" التي وافق بايدن على استخدامها لوصف نظيره الروسي. واقترح بوتين على نظيره الأميركي الانخراط في محادثات تبث "مباشرة" في الأيام المقبلة. وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي "أريد أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يبث مباشرة"، وأضاف أن هذا الأمر يمكن أن يحدث الجمعة أو الاثنين المقبل، معتبراً أنه "قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأميركي".

حذّر تقرير استخباراتي اميركي جديد من تنامي خطر الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة. وقال التقرير الذي أصدره مكتب الاستخبارات الوطنية إن الميليشيات المسلحة والعنصريين البيض يشكلون الخطر الأبرز في العام 2021، مشيراً إلى احتمال حصول أعمال عنف إضافية بسبب نظريات المؤامرة المحيطة بالانتخابات الرئاسية وتفشي فيروس كورونا واقتحام الكابيتول.

التقى وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين، أمس، في ألاسكا في أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيساً، لبحث خلافات عميقة بين القوتين العظميين. وبدت الأجواء متوترة في أنكوراج قبيل الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان، وأعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للدبلوماسية يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي.

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنه "يتعين على إيران أن تقوم بالمبادرات المنتظرة منها على صعيد الانتهاكات وأن تتصرف بشكل مسؤول". واستخدم ماكرون لغة قاسية بخصوص إيران التي دعاها إلى "التوقف عن دفع الملف النووي بالغ الخطورة إلى مزيد من التدهور من خلال مراكمة انتهاكات اتفاق فيينا". وترى باريس في التدابير المتلاحقة التي تقوم بها طهران وسيلة لمضاعفة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن لدفعه إلى رفع العقوبات المفروضة عليها تحت طائلة الإسراع في تطوير برنامجها النووي.

دخلت واشنطن أمس بقوة على خط الأزمة الإثيوبية، بإعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أن السيناتور الديمقراطي كريس كونز سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة إقليم تيغراي وقضية الحدود مع السودان، فيما أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنها منحت الضوء الأخضر لإجراء تحقيق مشترك مع أديس أبابا في شأن الانتهاكات الجسيمة في تيغراي.

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً له لأفغانستان والقضايا الإقليمية.

اعتبر مجلس سلامة النقل الكندي، أن التقرير الإيراني النهائي حول إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية في 8 كانون الثاني 2020 يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات حول المأساة. وأسفت مديرة التحقيقات الجوية في مجلس سلامة النقل، ناتاشا فان ثيمشه، غداة نشر التقرير أنه "يبيّن ما حدث، لكنه لا يوضح لماذا".