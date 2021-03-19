أشار الرئيس العراقي برهم صالح، أمس (الخميس)، إلى وجود قرار بـ"إنهاء" وجود القوات الأجنبية "القتالية" في العراق. وقال صالح في بيان نشرته "وكالة الأنباء العراقية" إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية". وأضاف: "هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية"، مبيناً أن "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".

أعلنت وزارة العدل الليبية، الخميس، ترحيل مجموعة تضم 10 نساء و14 طفلا يشتبه في أنهم أبناء عناصر تونسيين في تنظيم الدولة الإسلامية إلى تونس، غداة زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لهذا البلد.

قالت مصادر إن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطني" الليبي، رفع الحظر الذي فرضه قبل نحو عامين على دخول السفن البحرية التركية للمياه الإقليمية الليبية، خاصة في شرق البلاد. في وقت يستعد مجلس النواب الليبي لمناقشة ميزانية حكومة "الوحدة الوطنية".

قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستحدد موقفها من إجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس، بعد انتخاباتها البرلمانية المقررة بعد أيام.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، "نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، ليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل". وأضاف نريد من الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات.

تواصلت لليوم الثالث المظاهرات في شمال غربي سوريا، لإحياء "الذكرى العاشرة للثورة السورية" بمشاركة نازحين من مختلف المحافظات وناشطين وفعاليات، مستفيدين من الهدنة الهشة بعد اتفاق روسي - تركي في آذار العام الماضي.