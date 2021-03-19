الأخبار/ ليا القزي

تناولت موضوع تعميم "151" الذي يسمح لأصحاب حسابات الدولار بسحب أموالهم بحسب سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، وقالت في 31 آذار الجاري، ينتهي العمل بهذا التعميم، وأنّ هذا الملفّ سيتحوّل في الأيام القليلة المُتبقية إلى أداة "ابتزاز" بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة، والقوى السياسية من جهة أخرى، إلى حين يُعلن الحاكم قراره الذي من المُفترض أن يُقرّ تمديد مهلة التعميم. وأضافت، أنّه في الجلسة التي سيعقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان الأسبوع المُقبل، من المُفترض أن يحسم مصير التعميم 151. وقالت أنّ سلامة لا يزال يُمارس "باطنيته" تجاه أعضاء المجلس المركزي، مُكتفياً بـ"الإيحاء" بأنّ أي انهيار إضافي في سعر الليرة "سيفرض تعديلاً على القرار، بحجة أنّه يُساهم في رفع سعر الدولار". ولذلك قرّر حاكم مصرف لبنان أن "يضغط على الحكومة مُستخدماً المنصة، طارحاً أن تكون جزءاً من السلّة المُتكاملة التي طرحها على وزير المالية غازي وزني"، في جلستهما أول من أمس التي بحثا فيها اقتراحات لخفض سعر صرف الدولار. لكن، يؤكد مسؤولون في القطاع المالي أنّ الحاكم سلامة مضطر إلى تمديد مهلة التعميم، إذ لا يمكنه زيادة قيمة الـ"هيركات" التي فرضها على المودعين، من دون أي نص قانوني.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت وسط غليان الشارع، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب أي اجراءات او تدابير من قبل الدولة للجم تحليق سعر الدولار، خرق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الجمود الحاصل على خط تشكيل الحكومة. ونقلت عن مصادر سياسيّة متابعة تأكيدها أنّ اللقاء جاء بعدما أدرك الطرفين أنّ استمرار تحليق سعر الدولار دون اتخاذ إجراءات عملانية وحثيثة، سيطيح بالجميع ويقلب الطاولة على الكل من دون استثناء. وأكدت أن ضغوطاً خارجية وداخلية مورست خلال الساعات التي سبقت دعوة الرئيس عون، وحتمت اللقاء الذي عُقد أمس في بعبدا. وأضافت، إلى أنّه وعلى الرغم من أنّ هذا الاجتماع لم يفض إلى أي نتيجة، أكدت مراجع ديبلوماسية مطلعة أنّ المطلوب اليوم تشكيل حكومة لا الالتقاء والتشاور من دون تحقيق هدف إعلان الحكومة.

الديار/ فادي عيد

تحت عنوان: "باريس تتّجه للتصعيد والضغط المباشر لتسهيل التشكيل" كتب "عيد"، أنّ مصادر مواكبة للدور الفرنسي أشارت إلى أنّ المبادرة الفرنسيّة مازالت قائمة لكنها فقدت زخمها بعدما تنصّل المسؤولون اللبنانيون من تعهّداتهم أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي، جاء إعلان الرئيس ايمانويل ماكرون بالأمس، والذي أكد فيه أنّ فرنسا ستغيّر نهج تعاملها في أزمة لبنان خلال الأسابيع المقبلة، ليعيد إحياء هذه المبادرة، لا سيما وأنّ السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، قد تبدأ بتحرّك عملي باتجاه الأطراف اللبنانية، من أجل تحريك المبادرة من جديد ووضعهم في أجواء الاستياء الفرنسي، وخصوصاً مواقف وزير الخارجية إيف لودريان، وهي جدية وقد تليها مواقف أكثر حدّةً، بحيث قد تتطوّر إلى حدود إعلان العقوبات بحق بعض المسؤولين اللبنانيين. وأضاف بأنّ القاهرة تتابع مع المعنيين من واشنطن إلى باريس والرياض كل ما يتعلق بالشأن اللبناني، ولكن ليس هناك أي مبادرة أو حراك في هذه المرحلة، لأنّ كل الأنظار متّجهة إلى واشنطن وطهران وما يمكن أن ينتج عنهما حول الملف النووي، وعندئذٍ قد تتبلور كل هذه المساعي حول الملف اللبناني، والذي لا زال مفتوحاً على كل الاحتمالات في الوقت الراهن.