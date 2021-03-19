روسيا اليوم

بوتين يقترح على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "في المرة السابقة كان الرئيس بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية. أود أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة... لكن من دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة".

وأضاف بوتين: "يبدو لي أن هذا سيكون في مصلحة كل من شعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك الكثير من الدول الأخرى".

وأردف: "من الأفضل ألا نضع ذلك خلفنا. أود أن أسافر إلى تايغا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأستريح هناك قليلا، لذا من الممكن أن نفعل ذلك غدا أو على سبيل المثال يوم الاثنين". وصرح: "تفضلوا، نحن مستعدون للقيام بذلك في أي وقت، في أي وقت ملائم بالنسبة إلى الطرف الأمريكي، أنا شخصيا سأقدم مباشرة الآن توجيها مناسبا لوزارة الخارجية الروسية."