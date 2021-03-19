الوكالة الوطنية للإعلام

عراجي بعد جلسة الصحة: 948 ألفا فقط سجلوا لتلقي اللقاح وعلينا تلقيح 5 ملايين شخص لنصل الى 85% من المناعة المجتمعية وعلى الناس الالتزام

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والنواب: فادي علامة، عناية عز الدين، بلال عبدالله، قاسم هاشم، غازي زعيتر، سيمون ابي رميا، علي المقداد، امين شري، عدنان طرابلسي، الان عون، ماريو عون، بيار بو عاصي، حسن عز الدين، رولا الطبش، محمد القرعاوي، وفادي سعد. وحضر ايضا رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، وممثلون للشركات المستوردة للقاحات كورونا ولمنظمة الصحة العالمية. وبحثت اللجنة في التطورات الصحية الراهنة، اضافة الى متابعة مجريات التلقيح.

وكالة الأناضول

أردوغان: فقدنا الكثير من الشهداء من أجل علَمنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده فقدت الكثير من الشهداء من أجل علَمها، لكنها بالمقابل حافظت على استقلالها ومستقبلها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز وسام الدولة لأسر الشهداء ومصابي الحروب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وترحم أردوغان على الشهداء، مجددا عزاءه لأقربائهم وللشعب التركي. وأفاد بأن البعض يظن أن تركيا إذا توقفت عن مكافحة الإرهاب فإن الآخر سيوقف اعتداءاته. وأضاف: "إن أظهرنا أدنى تراخ في هذا النضال (مكافحة الإرهاب)، فسيواجهوننا بإملاءات أسوأ من معاهدة سيفر". وتابع: "عدم قدرتهم على إثارة القلاقل فعليا في تركيا اليوم، يعود الفضل فيه إلى القوة التي تمتلكها في كافة المجالات من السياسة وصولا إلى الاقتصاد ومن البنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح.. أتمنى لك الصحة

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة. وقال الرئيس الروسي خلال محادثته عبر الفيديو مع سكان القرم وسيفاستوبول: "أنا أعرفه جيدا، بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها بدون سخرية ولا مزحة".