TL

إذا كان في بال اللبنانيين أسئلة ومطالب لا تحصى من الطبقة السياسية وهذا تحصيل حاصل فإن ثمة سؤالاً موجهاً للشبان الثائرين فنسأل: ما هي النتيجة من حرق الإطارات وقطع الطرق الرئيسية والدولية أمام الناس وفقط الناس وهل من خطة باء لديكم تكون صديقة للمواطنين المعترين ولبيئتكم الملوثة أصلا.

المنار

إنه نداء الانقاذ ممن أوتي الحكمة وفصل الخطاب .. من القائد العارف حقائق الأمور، الذي رسم خارطة الحلول بواقعية، وقدم أرقى نماذج تحمل المسؤولية. من وجع الناس إلى القرارات المصيرية، ومن آلامهم إلى ما يحيي آمالهم، حمل قائد المقاومة والأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مقترحاته، مؤكداً أننا قادرون، إن تخلينا عن الأوهام والمصالح الشخصية واقتنعنا بخطورة المرحلة وضرورة تحمل المسؤولية.

nbn

اللبنانيون متعبون، يحلمون، منتهى آمالهم بات حكومة، ويتساءلون: هل يكون الاثنين المقبل بداية الربيع الحكومي بعد صيف وشتاء تحت سقف واحد من مسار التشكيل؟ هل يضيء اللقاء الثامن عشر شمعة بلوغ المولود الحكومي المنتظر في شهره الخامس سن الرشد؟

mtv

زيارة الرئيس المكلف رئيس الجمهورية ، عله يحمل في طياته شكل الحكومة العتيدة وأسماء الوزراء.

NTV

أدخل الدولار منصة جديدة .. والله وحده يعلم كيف وبأي حبل سياسي مالي سيجري إنزال السيد الأخضر من مرتفعاته. وفي الساعات الأولى للقرار فإن الدولار لم يظهر عليه أي تأثر ولا أي شبهة انخفاض..

OTV

تبقى بعبدا محط الأنظار والأمل. محط الأنظار والأمل حكومياً، في انتظار الاثنين المقبل، موعد اللقاء المحدد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، عسى أن يفضي إلى إيجابية ما، انطلاقاً من أن البلاد في أمَسّْ الحاجة إلى حكومة جديدة، تطبق مشروعاً إنقاذياً محدداً، على أن تحترم في تشكيلها ثلاثية الميثاق والدستور ووحدة المعايير.

LBC

في سياق منفصل، وفي خبر يعاكس الأخبار غير المفرحة، برز تطور من شأنه أن يساهم في إراحة السوق، فقد أعلم حاكم مصرف لبنان رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنها بدأت بتنفيذ ​تكليف​ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي ​جو بايدن​. وأوضحت الخارجية فأنه "وفقاً لتوجيهات الرئيس الروسي لقد بدأنا تنفيذ التكليف".

الجزيرة

أعلنت ​الرئاسة المصرية​ أن الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقى اتصالاً هاتفياً من ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون، حيث بحثا "مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن قطاعات التعليم و​الصحة​ والطاقة".

العربية

ثبّت ​مجلس الشيوخ الأميركي​ عضوين جديدين في إدارة الرئيس ​جو بايدن​، هما ويليام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة سي آي إيه وكسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة.