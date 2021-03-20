لبنان الحر

من جهته تحدث عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون عن "فسحة أمل بعد التشنجات التي حصلت"، ورأى أن "زيارة الحريري إلى بعبدا أعادت جوّا من التفاؤل ولو ضئيلاً", وكرر الدعوة إلى "الاتفاق بين اللبنانيين لأن عدم الاتفاق سيجعل الوضع من سيء إلى أسوأ"، وتحدث عن "ضغوط دولية روسية وفرنسية أعطت الرئيس المكلف جرعة "أوكسيجين" لكنها جعلته أكثر مرونة".

صوت لبنان

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله, أنه "لو كانت أجواء اللقاء إيجابية لكانت مراسيم تشكيل الحكومة قد صدرت أول من أمس الخميس, ولم تؤجل إلى الاثنين، ما يعني أن الأمور لا زالت تراوح مكانها، لكن التأجيل ليوم الاثنين ربما يكون من أجل إعطاء فرصة لاستكمال النقاش حول كيفية تمثيل كل الأطراف وحلحلة النقاط العالقة ومنها وزارة الداخلية".

radio orient

وعضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين رأى أن "فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا يملكون أي حسّ وطني، ولو كان الأمر عكس ذلك لما سمحو أن تصل الأمور في عهدهم إلى هذا الدرك". وأشار علم الدين إلى أن "المعادلة كانت واضحة، اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري يبدأ من استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب هو الذي انتخب عون رئيساً للجمهورية وهو الذي كلف الحريري بتشكيل الحكومة".

اذاعة النور

رأى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ أنه "نعيش اليوم وسط نيران شعبية و​براكين​ محمومة تكاد تأخذ البلد لا بل أخذته إلى وادٍ سحيق لا قرار له، البلد الآن يعيش لحظة مصير مشكوك، ووضعية غامضة جداً، سيما أن موقعه من خريطة الحصار الأميركي الخانق يحتل مركزاً متقدماً.

صوت المدى

موقف القوات اللبنانية فقد عبّر عنه عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جوزيف إسحق الذي تمنى عبر "الأنباء الإلكترونية" أن "يؤدي لقاء بعبدا لإلى نتيجة إيجابية"، مستبعداً أن "تسمح الأكثرية الحاكمة لحكومة إختصاصيين في حال تشكلت بالعمل، لأن هناك نفساً سلبياً موجود لدى حزب الله والتيار الوطني الحر لا يبشر بالخير"، معتبراً أنهم "لن يسمحوا بتشكيل حكومة، فالتجارب مع هذا الفريق غير مشجعة", ودعا إسحق إلى مساندة مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والعمل على حياد لبنان.