كشفت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس الجمعة، أن "حرب السفن الخفية" التي نشرت عنها معلومات في الأسبوع الماضي، هي في الواقع أكبر بكثير مما يتصورون. وقالت إنه في الوقت الذي تبرز فيه الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا، فإن هناك عددا أكبر من الضربات توجه ضد السفن الإيرانية، في عرض البحر، لكن كلا الطرفين في تل أبيب وطهران لا يتحدث عنها ويتعاطى معها كـ«أكبر سر مشترك بينهما.

وحسب هذه المصادر فإن التقرير الذي نشر في صحيفة "وول ستريت جنرال" الأميركية الأسبوع الماضي، وكشفت فيه مصادر إسرائيلية عن 12 هجوماً على سفن إيرانية، هو غيض من فيض وأن العدد أكبر بكثير، وأن عدد الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية يفوق عدد الغارات الجوية.