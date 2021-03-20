جددت السعودية إدانتها لمحاولة جديدة للاعتداء على مرافق نفطية، أمس، بعد تعرض مصفاة تكرير نفط في العاصمة الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه، وفقاً لوزارة الطاقة السعودية.

أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مقره بريطانيا، أمس، إلى "تلقي المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية، تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا، خلال الأيام القليلة القادمة". ووفق إحصاءات "المرصد"، عاد قرابة 9 آلاف "مرتزق" سوري ممن جنّدتهم الاستخبارات التركية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18 من ليبيا بعد انتهاء عقودهم.

وصفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، الاتصالات السياسية الجارية بين أميركا وروسيا في ملف سوريا بـ"الجامدة تماماً". وأضافت أن كل المحاولات والجهود التي بذلتها موسكو، سواء عبر جولات وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدول المنطقة، أو عبر الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن، للحصول على غطاء سياسي للقبول على الأقل بتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" الأميركي.

أعلنت أنقرة أنها أخطرت موسكو من أجل إيقاف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط قذيفتين انطلقتا من الأراضي السورية على ولاية كليس جنوب البلاد.

رست الفرقاطة الروسية "ستويكي 545" في ميناء بورتسودان الواقع على الساحل السوداني من البحر الأحمر، وهي ثاني سفينة حربية روسية ترسو في الميناء السوداني، خلال أقل من شهر.

كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق الأوسط"، عن تقديم مبعوث الرئيس جو بايدن لليمن تيم ليندركنغ، مقترح وقف نار "عادل". وترى واشنطن وفق المتحدث أنها والأمم المتحدة قدمتا "جدولاً زمنياً سريعاً" يمكن من خلاله حل مشكلات مثل الوصول إلى الموانئ بسرعة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله باشد العبارات مقتل الفلسطيني عاطف يوسف حنيشة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.