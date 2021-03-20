الجمهورية/ جورج شاهين

تحت عنوان: " مهلة الأيام الأربعة "مراوغة" أم "مغامرة"؟" كتب "شاهين" إن صَفت النيّات بما انتهى إليه اللقاء السابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري واتفقا على تشكيل الحكومة في مهلة الايام الاربعة، ساد الاعتقاد أنّ خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد وضع حداً لذلك، وجعل مهمتهما "مغامرة" وإلاّ فإنّ "المراوغة" هي التي فرضت موعد اللقاء الثامن عشر. وتساءل "شاهين" ما الذي تعنيه هذه المعادلة؟ وقال إنّ المعادلة قائمة، إمّا أن تكون مهلة الايام الاربعة وما ستحمله نوعاً من الرهان على "المغامرة" التي يخوضها الرئيسين عون والحريري إن لم تُأخذ مواقف سماحة السيد حسن نصرالله مداها السلبي، وإمّا ستكون "للمراوغة" إذا أعادت مواقفه ما هو مطروح إلى نقطة الصفر. مضيفاً أنّ ما بين القول بـ"المغامرة" أو "المراوغة"، يمكن أن ننتقل في المرحلة القريبة المقبلة إلى الحديث عن "المؤامرة"، فلننتظر.

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع الزيارة التي قام بها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا ولقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال: خلُص اللّقاء إلى الاتفاق على لقاء آخر، بعد غد الاثنين، لاستئناف المشاورات وتبادل الآراء حول مشاريع الحلول للأزمة الحكومية. وأضاف أنّ أبرز ردود الفعل على ما حصل حضرت على لسان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في مناسبة "يوم الجريح"، مؤكداً "أنّنا قبلنا حكومة اختصاصيين وداعياً إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" والتصرف بعقل وحكمة ومسؤولية وطنية وخلقية"، مجدداً مطالبته الرئيس المكلف "بالتحدّث إلى كل القوى، قبل الاثنين، لكي يتحمل الجميع المسؤولية"، مشدداً على عدم تراجعه عن "الموافقة على حكومة اختصاصيين، ولكن أكد أنها لن تصمد إذا لم تحم سياسياً". وأضاف "جابر" أنّ كل الأنظار متّجهة نحو اجتماع الرئيسين يوم الإثنين لأنّ هيكل الدولة يهتز، ويوشك أن يقع فوق رؤوس الجميع.

الديار/ عيسى بو عيسى

قال إنّ كلمة الدقائق الأربع للرئيس عون مساء الأربعاء حملت في سطورها القصيرة إحراجاً للرئيس المكلف عبر دفعه إما للاقدام على التأليف وبالتالي تجاوز الحالة الانتظارية، وإما الاعتذار. وتعتبر مصادر نيابية أنّ الكلمة المختصرة لفخامة الرئيس كانت موجهة وهدفت إلى كسر السياق النمطي، وذلك من خلال رمي الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري وتحميله المسؤولية بعيداًعن تراشق البيانات. وفي هذا السياق، قالت المصادر إذا تشكلت حكومة وبقيت الخلافات قائمة، من الطبيعي أن لا تنتج شيئاً على الصعد الاجتماعية والنقدية، لكنها تلفت إلى كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حدّد مهلة أسابيع كي يتعامل مع لبنان من خلال نهج جديد وأسلوب مغاير. فهل تُقدم فرنسا وأوروبا بالتعاون مع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات قاسية على شخصيات عددها يفوق العشرة أشخاص كي تعطي رسالة قاسية للمعنيين في لبنان فحواها: آن الأوان لمحاسبة السارقين والفاسدين وأنّ لبنان لن يتم تركه في فم التنين.