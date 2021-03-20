روسيا اليوم

بيسكوف: موسكو في علاقتها بواشنطن تأمل دائماً الأحسن لكنها تستعد للأسوأ

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو في علاقاتها مع واشنطن تأمل دائماً في الأفضل، لكنها تستعد للأسوأ. وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي: "بالنسبة لروسيا، فقد أعرب الرئيس (فلاديمير بوتين) بوضوح عن رغبته في استمرار العلاقات بين البلدين مهما كان الأمر، لأن ذلك ليس فقط في مصلحة بلدينا، ولكن في مصلحة العالم كله"، مضيفاً لكن بالطبع، لا يمكننا تجاهل كلمات السيد بايدن".

روسيا اليوم

أسطول البحر الأسود الروسي يتابع تحركات طراد "مونتيري" الأمريكي

أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تتابع تحركات طراد "مونتيري" للقوات البحرية الأمريكية. وقال المركز في بيان له، أن "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات طراد "مونتيري" التابع للقوات البحرية الأمريكية، الذي دخل مياه البحر الأسود في 19 آذار 2021". تجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو يجري مناورات عسكرية دولية في البحر الأسود خلال الفترة بين 19 و29 آذار الجاري بمشاركة أسطول جورجيا التي لا تعتبر عضواً في الحلف. وكان المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية قد أكد في وقت سابق أنه تابع تحركات فرقاطة "مينديز نونييز" الإسبانية. وقبل ذلك أجرت سفن الناتو مناورات بحرية مع زوارق القوات البحرية الأوكرانية في البحر الأسود.