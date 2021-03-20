الوكالة الوطنية للإعلام

دياب وقع 3 قوانين تتعلق باتفاقيات مع البنك الدولي والصندوق العربي

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب القانون المعدل المتعلق بإبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لجهة إعادة توزيع قيمة القرض المذكور بحيث يقتطع 5,5 مليون دولار أميركي تخصص لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا على أن يعود هذا المبلغ لهدفه الأصلي إذا لم يستعمل خلال سنة للهدف المرجو منه.

وكالة الأناضول

أردوغان: نتطلع لموقف إيجابي تجاه تركيا من القمة الأوروبية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن تطلعه إلى فتح الطريق أمام إنجازات ملموسة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 25 ـ 26 آذار الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي له مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات التركية الأوروبية، والخطوات المشتركة في مكافحة جائحة كورونا، وقضايا إقليمية. وبحسب البيان، أعرب أردوغان عن ثقته بأن تقرير الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول تركيا، والمزمع تقديمه إلى القمة الأوروبية، سيكون في سياق أجندة إيجابية ويعكس وجهة نظر موضوعية وبناءة. ودعا أردوغان إلى تفعيل جميع الآليات واستئناف مسارات الحوار رفيعة المستوى لإحراز تقدم في التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن تحديث اتفاقية 18 آذار (بشأن اللاجئين) سيشكل أساسا للأجندة الإيجابية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن يلمح برغبته في محادثات مع بوتين: متأكد من أننا سنتحدث في وقت ما

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة إنه من المرجح أن يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت ما، بعد تصريحاته هذا الأسبوع التي شبه بوتين بـ"القاتل". وقال بايدن في مؤتمر صحفي وجيز، نقلته "سبوتنيك" قبل زيارته للعائلات الآسيوية التي وقعت ضحية للعنف المسلح في أتلانتا: "أنا متأكد من أننا سنتحدث في وقت ما". وفي وقت سابق، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على رأي بعض الخبراء حول احتمال نشوب "حرب باردة" جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "المراقبون والمحللون يكسبون المال من هذه التوقعات".وأضاف: "نحن نأمل الأفضل دائماً، لكننا في الوقت ذاته مستعدون للأسوأ". وأكد أن "موسكو لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن".