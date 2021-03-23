TL

وفي اللقاء الثامن عشر انفجرت بينهما وانكسرت الجرة فالدخان الابيض الذي كان يأمل فيه اللبنانيون عله يبشر بولادة حكومة تفرمل مسار الانهيار المتسارع لم يصدر من قصر بعبدا.

المنار

يبدو ان المئة يوم غير كافية، ولم تعد تكفي مئات الايام، ولا كل النصائح والمشاورات ولا التمنيات ولا التحذيرات، فاللعبة باتت علنا ولا من يسمع اوجاع اللبنانيين، بل بات البعض يهوى الرقص على اجسادهم المنهكة وامعائهم الخاوية، ولا من يهتم ولا من يريد ان يغير في قاموسه حرفا..

nbn

كل الآمال التي بناها اللبنانيون على أساس اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري كأنها لم تكن... طارت خلال أقل من نصف ساعة كورقة في مهب الريح.

mtv

تفاؤل الخميس بددته وقائع الاثنين. ففي اللقاء الثامن عشر تفجر خلاف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وتطايرت شظاياه في كل الاتجاهات، فكانت حرب الاوراق والمستندات و معركة البيانات.

NTV

حرب خلط أوراق وتطاير بعضها في الإعلام وليس عبر المصادر هذه المرة.. وكله قاد إلى نتيجة واحدة: لا حكومة تحت سقف هذا العهد فالاثنين الموعود انتهى إلى رماد سياسي..

OTV

أزمة الحكومة، باتت اليوم تختصرها ورقتان:

أولى، شهرها سعد الحريري بعد لقائه برئيس الجمهورية، وتتضمن تشكيلة حكومية كاملة، بالاسماء والحقائب والحصص السياسية الواضحة في مكان، في مقابل استهداف واضح في مكان آخر. هذه التشكيلة سبق أن طرحت ورفضت قبل مئة يوم تقريبا، لتجاوزها الميثاق والدستور والمعايير الواحدة في التعامل مع اللبنانيين.

LBC

بين ورقة 9 كانون الأول 2020، وورقة 21 آذار 2021، طار البلد أو يكاد أن يطير.

ورقة 9 كانون هي التشكيلة الحكومية التي حملها الرئيس المكلف إلى بعبدا ورفضها رئيس الجمهورية.

وورقة 21 آذار هي الورقة المنهجية التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف، ورفضها الرئيس المكلف، رفضان لا يشكلان حكومة.

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية عن "تسجيل حوالي 22.2 ألف إصابة جديدة بـ​فيروس كورونا​"، موضحة انه "تشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في ​تركيا​ منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من اذار".

الجزيرة

شدد ​وزير الخارجية​ الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، على "دعم بلاده الكامل للمبادرة ​السعودية​ في التوصل إلى حل سياسي في ​اليمن​".

العربية

أوضحت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، ان "​الدولة​ ستوفر ​لقاحات​ ​فيروس كورونا​ للمواطنين الذين سوف يؤدون فريضة الحج خلال ​موسم الحج​ الحالي".