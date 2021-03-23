لبنان الحر

طالب النائب ​ميشال ضاهر​، "​المجتمع الدولي​ الذي لديه الرغبة بمساعدة ​لبنان​، اتخاذ قرار تاريخي وذلك بكشف جميع أرصدة حسابات السياسيين وكل من تعاطى الشأن العام، الموجودة في البنوك الأوروبية. عندها يكون المجتمع الدولي قد قدم أكبر خدمة للشعب اللبناني للتخلص من هذه الطبقة الحاكمة التي "مصت" دمه ونهبت مدخراته".

صوت لبنان

أشار الأمين العام لـ "الحزب الديمقراطي اللبناني" ​وليد بركات​ إلى أن "الاتفاق على تشكيل ​الحكومة​ سينهي هذه ​الأزمة​ الضاغطة والمخيفة التي يعاني منها ​الشعب اللبناني​، وأمل بأن يكون اللقاء في ​بعبدا​ تاريخيا".

radio orient

أشار مدير العناية الطبية في ​وزارة الصحة العامة​، ​جوزيف حلو​، إلى أنه "لا يوجد نقص في الأمصال في المستشفيات، بل هناك مشكلة بالأسعار ونحن نحلها، حيث تواصلت مع المعامل بتكليف من ​وزير الصحة​، وبين تكلفة المواد الأولية وتكلفة تحضير المستلزمات، و​سعر الدولار​ المتحرك يكون هناك تفاوت بالأسعار، ولكن أصحاب المعامل وعدوني أنهم سيستمرون بالتسليم".

اذاعة النور

أعلن الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل، انه "لا يوجد كيمياء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وبعض الامور لا يوجد لها حلول في السياسة​ الـ​لبنانية والخلاف بين رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لا دواء له.

صوت المدى

أشار مستشار ​​رئيس الجمهورية​​ للشؤون الروسيّة، النائب السابق ​أمل أبو زيد، إلى أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بات أسير مواقفه"، موضحاً أن "الشأن السياسي والعام في لبنان يختلف تماماً عن التنظير لأن التعقيدات الموجودة في الإدارة بمكن أن تفشل الوزير، بالتالي موقع الوزير ليس تقنياً فقط بل سياسي أيضاً".