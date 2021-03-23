يقترع 6 ملايين اسرائيلي اليوم، في رابع انتخابات تشريعية خلال اقل من عامين، وفيما يتقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو نتائج استطلاعات الرأي فإنه من غير المؤكد انه سيتمكن من الفوز بغالبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة وسيكون بحاجة لشركاء من اجل تشكيل ائتلاف لكن يضمن غالبية 61 مقعداً من اصل 120 في الكنيست.

تتوقع استطلاعات الرأي ان يكون هذا الكنيست هو الاكثر تطرفاً في تاريخ اسرائيل.

تجرى هذه الانتخابات وسط اجراءات امنية غير مسبوقة واجهزة رقابية جوية تستخدم لأول مرة.

قالت مصادر أن اسرائيل تواجه من احتمالات فنتيجة هذه الانتخابات اما ائتلاف جديد برئاسة نتنياهو او حكومة مقسمة توحدها معارضها له، أو انتخابات خامسة.

قالت هيئة البث الاسرائلية الرسمية ان السلطات الاسرائيلية تتجه لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل سحب بطاقات" في آي بي" التي تمنح لكبار الشخصيات من المسؤولين الفلسطينيين وتجميد مشاريع اقتصادية.