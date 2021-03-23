فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على إثنين من المسؤولين الحكوميين الصينيين بسبب صلاتهما بإنتهاكات حقوق الانسان ضد الاقليات العرقية.

توجه وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ 28 في منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ولإجراء محادثات شخصية مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.

قالت مصادر أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنياً في جنوب غربي النيجر أمس.

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لتحديث جيشها، وتنص الخطة التي جرى تسريبها مسبقاً للاعلام البريطاني على خفض جديد للقوات المسلحة في حدود 10 الاف جندي، توازياً مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الربوتات والطائرات من دون طيار، وكذلك في حروب معلوماتية.

أعلنت بلغاريا أمس طرد ديبلوماسيين روسيين بعد تفكيك شبكة تجسس مفترضة تعمل لحساب موسكو.

أعرب الرئيس الصيني شي جيننيينغ أمس عن استعداد بلاده للعمل مع بيونغ يانغ للحفاظ على السلام والاستقرار.