أعلنت السعودية عن مبادرة لإنهاء الازمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، ودعت كل الاطراف اليمنيه بمن فيهم الحوثيون إلى قبولها، وتغليب مصلحة الشعب اليمنى ووقف نزيف الدم ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية.

رحبّت دول ومنظمات عربية ودولية بالمبادرة السعودية لحل الازمة اليمنية.

دانت الولايات المتحدة وفرنسا أمس هجمات حديثة شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية في سوريا واسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بعضهم في مستشفى في ريف حلب.

أكد عدد من المسؤولين العسكريين الأميركيين بقاء القوات العسكرية الأميركية في شمال شرق سوريا إلى أجل غير مسمى، وذلك لمحاربة "داعش" ودعم القوات المحلية التي تقاتل التنظيم الارهابي في شرق نهر الفرات.

طلبت تركيا من روسيا التدخل لوقف هجمات جيش النظام السوري على محافظة جيش النظام السوري على محافظة أدلب في شمال غربي سوريا.

غادرت دفعة من المقاتلين الموالين لتركيا، العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس، ورحبت الولايات المتحدة بالحكومة الليبية المؤقتة، التي تقود إلى توافق وطني.