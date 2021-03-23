الجزيرة - السعودية

القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بـ"كورونا"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلـ سعود، لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك: "علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي".

أخبار الخليج - البحرين

السعودية تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن بمراقبة الأمم المتحدة

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، وفقاً للعربية نت.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

الاتحاد - الإمارات

جونسون: الاتحاد الأوروبي لا ينوي شن معركة بشأن لقاحات "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شن معركة حول اللقاحات، رغم تحذير التكتل من أنه يتجه إلى تقييد صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن في محاولة لاحتواء التوتر مع بروكسل، قال جونسون، إن تجنب وضع عقبات أمام إمدادات اللقاحات مسألة حيوية لأن برامج التطعيم تتطلب من الدول التعاون معا.

وأوضح جونسون: "لقد تم طمأنتي من خلال التحدث إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة الماضية بأنهم لا يرغبون في وضع عقبات".

الدستور الأردنية - الأردن

الأردن يؤكد دعمه الكامل للمبادرة السعودية بشأن اليمن

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، دعم الأردن الكامل للمبادرة التي أعلنتها السعودية بشأن انهاء الأزمة في اليمن.