الجمهورية/ طارق ترشيشي

تناول اللّقاء الذي حصل أمس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وقال: إنّ الذين واكبوا الاتصالات التي جرت بين اللقاء السابع عشر واللقاء الثامن عشر بين الرئيسين عون والحريري يؤكدون أنّ البلاد دخلت في أزمة حكومية وسياسية ودستورية مفتوحة، إذ لا احد يريد أن يقدّم أي تنازلات، وخلفهما القوى السياسية التي تحاول اصطياد الوقت والفرص لحماية نفسها من الحساب راهناً وفي المستقبل. في ضوء ما حصل وفي ظل التفسيرات والتأويلات الكثيرة، ذهب فريق من السياسيين الى دعوة الرئيس الحريري إلى الاعتذار طالما أنّ الازمة بينه وبين رئيس الجمهورية بلغت ذروتها بحيث تجاوزت الخلاف على الحكومة شكلاً وحجماً ومضموناً إلى أزمة ثقة مستفحلة بينهما، ويضيف هؤلاء أنّ عدم اعتذار الرئيس الحريري يعني أمرين: الاول، أنّه شريك في الانهيار القائم الذي يتعمّق يومياً نتيجة التأخير والتعطيل الحاصل لإنجاز الاستحقاق الحكومي. والثاني، أنّه طامع بكرسي رئاسة الحكومة ومتمسك بها بشدة ويخشى أن يعتذر وأن يخسر فرصة العودة إلى السرايا الحكومية وإلى أمد ليس معلوماً. علماً أنّ المحيطين بالرئيس المكلّف ينفون هذا الامر ويلقون باللائمة على رئيس الجمهورية وفريقه ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

الشرق الأوسط / يحيى جابر

قال إنّ ما خَلُصت إليه قراءات نتائج اللقاء الثامن عشر بين "شريكي التأليف"، رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، فإنّ الأنظار تتّجه إلى الآتي من الأيام، وذلك رغم المطالب الدولية الملحة، والمناشدات الداخلية المتواصلة، الشعبية والسياسية والروحية، بوجوب إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت. وأضاف أنّ الارقام التي يتمسك بها البعض "لم تعدً مهمة"، وحل مشاكل لبنان وأزماته، يجب أن تكون فوق كل اعتبار، و"الدرك الخطير" الذي وصل إليه البلد، بات يحتّم الاسراع في تشكيل "حكومة انقاذ"، ولا شيء يمنع من استكمال المشاورات، شرط ألاّ تكون لإضاعة الوقت وهدر الفرص. وقال إنّ من انتظر الأشهر الماضية، قد يكون قادراً على الانتظار، أسبوعاً أو أسبوعين أو ثلاثة، شرط التمسك بحكومة إنقاذ تقود الشعب بحكمة نحو بر الأمان، حكومة أناس يعرفون ما يقولون، ويفعلون ما يقولون ويلتزمون به، ولا يكونون مجرّد أدوات بيد الخارج، متحرّرون بالكامل، من أيّة وصاية.

الديار/ علي ضاحي

تحت عنوان: "أفق الحكومة مسدود داخلياً وتخوّف من تصاعد الدولار وحركة الشارع" كتب "ضاحي" كل الطرق مسدودة أمام التأليف ولم تنجح أي مبادرة في الوصول إلى الخواتيم السعيدة، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري تنازل وخفّض من مستوى الشروط، ولا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فعل ذلك وبقيت الامور "مكانك راوح". أمّا ما سيحصل حيال الوضع المالي وتفلّت الشارع فهذا يعني انفلات سعر صرف الدولار، والذي قفز 3 الاف ليرة بين الرابعة من بعد ظهر أمس حتى السادسة والامور مفتوحة على مزيد من تدهور الدولار. أمّا عمّا يمكن أن يحصل في الشارع فالسؤال من الجهات التي يمكن أن تستثمر في الشارع وتحرّكه وتوظّفه وتدخل مندسين عليه لتحقيق الفتنة، التي سبق وحذّر منها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشكل واضح وصريح. وصولاً إلى التحذير من الحرب الأهلية والتي نبّه منها بناءً على معطيات وقد أكدتها العديد من أجهزة المخابرات الدولية. وفي هذا السياق، تشير أوساط بارزة في "الثنائي الشيعي" إلى أنّ الخيارات المتبقية كلها صعبة، فمع تعثّر الحكومة الجديدة وضرورة توفير الغطاء السياسي والدستوري لانعقاد حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة يبقى خيار فلتان الدولار وتوظيف الشارع من الخيارت المقلقة.