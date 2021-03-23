الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع عكر مسار التفاوض في قرض دعم الاسر الاكثر فقرا واستقبل شريم وضاهر والخطيب

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا شؤونا اقتصادية ومعيشية واجتماعية اضافة الى التطورات السياسية الراهنة. وفي هذا الاطار عرض مع نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للاوضاع العامة في البلاد ولمسار التفاوض مع البنك الدولي حول القرض الذي تبلغ قيمته 246 مليون دولار والمخصص لدعم الاسر الاكثر فقرا، خصوصا بعد اقراره في مجلس النواب.

شريم

وعرض الرئيس عون مع وزيرة شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم للتطورات السياسية الاخيرة ومسار ما تبقى من ملفات في وزارة المهجرين.

ضاهر

وبحث رئيس الجمهورية مع النائب ميشال ضاهر في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وركز ضاهر على "ضرورة معالجة هذه الاوضاع التي تتفاقم يوما بعد يوم"، داعيا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، لافتا الى "اهمية تقديم الاطراف كافة تنازلات من اجل ولادتها، لأن البلد وشعبه يستحقان انتظام العمل الحكومي لمعالجة الاوضاع التي تزداد ترديا يوما بعد يوم".

الخطيب

وتناول الرئيس عون مع الوزير السابق طارق الخطيب المستجدات السياسية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية وحاجات منطقة الشوف.

وكالة الأناضول

القاهرة.. انطلاق تدريب بحري مصري فرنسي

أعلن الجيش المصري، انطلاق تدريب بحري بين قواته ونظيرتها الفرنسية، في المياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أن "التدريب يستمر عدة أيام (لم يحددها) في المياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط".

وأشار إلى أن المناورة تهدف إلى "التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية من التهديدات المختلفة"، دون تفاصيل أخرى أو عن عدد القوات المشاركة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهد البحران المتوسط والأحمر، تدريبات بين مصر وعدة دول، بينها إسبانيا وفرنسا، وتوصف عادة من الجانب المصري بـ"العابرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أول تعليق من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب

رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن وفتح مطار صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، "نذكر بأن الحوثين قابلوا كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة "أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال.