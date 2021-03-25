مركز كارنيغي للشرق الأوسط

الاقتصاد السياسي اللبناني: من اقتصاد مفترس إلى اقتصاد يلتهم نفسه

في العقود الثلاثة الماضية، أدارت الطبقة الحاكمة اللبنانية، التي تتألّف من نخب متداخلة في السياسة والأعمال، البلاد على نحوٍ تسبّب باستنزاف مقدّراتها وانهيارها. كي يتمكّن لبنان من الصمود في وجه التحدّيات المتراكمة، بما في ذلك الأزمة المالية التي ظهرت إلى العلن في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لا بدّ من إعادة النهوض بالدولة بدعمٍ من نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة الاجتماعية. ويؤدّي الإصلاح الضريبي دورًا محوريًا في تحقيق هذا المسعى، وكذلك في ضمان أن تمتلك الدولة الوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة.

يمكن بسهولة تخيُّل ما سيكون عليه مصير لبنان ما لم يشهد تغييرًا سياسيًا جذريًا ويطبّق إصلاحات اقتصادية فعلية. فستتسارع وتيرة انهيار البلاد، وستتّسع هوة التفاوت الحاد في المداخيل والثروات، ما سيؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، لا بل إلى صراع مفتوح. بعبارة أخرى، سيصبح لبنان في ظل هذا السيناريو المُحزن دولة فاشلة.

ومن غير المعروف بعد ما إذا ستوافق طبقة رجال الأعمال والسياسيين التي تحكم لبنان على تطبيق التغييرات الملحّة، وما الشكل الذي قد تتخذه هذه التغييرات. فليس سهلًا إقناع جماعة راسخة في الحكم هدفها الأساسي تحقيق مصالحها الخاصة، بالتنازل عن بعض امتيازاتها. لكن تبدو هذه الفرصة سانحة اليوم، نظرًا إلى الخطورة غير المسبوقة التي وصل إليها الوضع في لبنان. فقد يدفع الغضب الشعبي الموجّه ضدّ الطبقة السياسية بمختلف أطيافهم، والذي بلغ ذروته عقب انفجار مرفأ بيروت، السياسيين الحذقين إلى الإقرار بأنّهم لم يعودوا قادرين على تجاهل دعوات الإصلاح.

أما بالنسبة إلى الآخرين، فلا بدّ من مخاطبتهم بلغة المصلحة الانتهازية التي يفهمها السياسيون، أي لغة المال والسلطة. فالرسالة بسيطة وصريحة: ما لم يتمّ اتّخاذ تدابير اقتصادية وسياسية جذرية وفورية، فلن يبقى لهم ما ينهبونه من ثروات هذه البلاد ومواردها.

CSDS

الديموقراطية والخيارات المفتوحة في تونس

تواجه التجربة التونسية وديموقراطيتها الوليدة مخاطر كبيرة جراء السعي الحثيث داخليا وخارجيا إلى إجهاضها في حملات ليست جديدة تقودها ذات الأطراف المعادية للثورات العربية وللحرية والديمقراطية خاصة في الدول التي تخشى من انتقال عدوى الحرية والديمقراطية إلى شعوبها. فلقد أتاحت ثورة تونس فرصة حقيقية للتحرر والنهوض غير مسبوقة في التاريخ العربي المعاصر. كما سلمت من كلّ المطبّات التي واجهتها وأفشلت نظيراتها في سوريا ومصر وليبيا واليمن إذ كانت ثورة خاطفة وسلميّة أسقطت النّظام ولم تسقط الدّولة ووحّدت الشعب تحت الراية الوطنية وعلى قضايا الوطن ورفعت سقف التطلّعات عاليا إلا أن تعالي بعض الأصوات التي تحن إلى الماضي وتمجّده وتسعي جاهدة إلى تحويل وجهة المسار الديموقراطي إلى خيارات المجازفة والمخاطر أصبحت تبشر علنا بعودة الدكتاتورية والقمع وسلب الحريات وإقصاء الآخر. فهل تنطلق من تونس موجة تصحيحٍ للثورة تستكمل مسارها وتقطع الطريق أمام المتربصين بالبلاد وثورتها وتمنع أذيال الاستبداد من اغتيال الحلم الوطني؟