TL

تحضر الازمة اللبنانية في محادثات في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية.

المنار

عاجل حكومة تصريف الاعمال أن التفعيل في عهدة مجلس النواب، هذا ما توصل اليه الرئيس حسان دياب الذي زان بميزان السياسة والدستور لا بمكيال الازمة الاقتصادية ووجع الناس، فاحال الملف الى مجلس النواب مستفتيا تفعيل حكومته.

nbn

دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل.

mtv

فإن الأزمة اللبنانية ستفرض نفسها بندا طارئا على قمة قادة دول الإتحاد الأوروبي التي تنعقد الخميس والجمعة عبر الفيديو، ويشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن جزئياً.

NTV

مجلس النواب يبدأ الاثنين مزاد استعادة الأموال المنهوبة ويطرح مشروع قانون أعدته اللجان في هذا الشأن لكنه بات من سلالة متحورة اسمها استعادة الأموال المتأتية من الفساد وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن هذا المقترح يربط لبنان بأكثر من تسعين دولة بغية تعقب الأموال التي نهبت لكن على القضاء أن يتحرى أولا.

OTV

الواقعة الاولى، ان التدقيق المذكور بات عنوان المطالب الاصلاحية الدولية، فمن دونه لا مساعدات ولا دعم ولا حتى قروض. اما الواقعة الثانية، فان التدقيق الجنائي بات المعيار الداخلي الفعلي للفصل بين من يعمل لبناء دولة، ومن يسعى لديمومة الحالة التي نعيش فيها.

LBC

اللعب على ربح الوقت انتهى... والانتظار كذلك، والحل ان اتى من الخارج سيفرض فرضا... فهل هذا ما يريده المعنيون بتشكيل الحكومة اي الرئيسان عون والحريري؟

الميادين

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ما وصفه "بالتحديات التي تفرضها روسيا والصين".

الجزيرة

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاحا مضادا للفيروس دون الكشف عنه.

العربية

أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء موافقتها على مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة سد النهضة المثير للجدل.