لبنان الحر

استقبل البطريرك مار بشارة بطر الراعي النائب نهاد المشنوق في بكركي

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب "الاتحاد السرياني العالمي" ابراهيم مراد وفدا من تجمع "الحياد لأجل لبنان" في المقر العام للحزب، وتم البحث، بحسب بيان، في الشؤون الوطنية ولا سيما التطورات.

radio orient

أصدر ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق المجذوب​ المذكرة رقم 6/م/2021 المتعلقة بتحديد عطلة ​عيد الفصح​ لدى ​الطوائف​ الكاثوليكية ابتداءً من صباح يوم الخميس الواقع فيه 1 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 5 نيسان 2021​​​​​، وبالتالي تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على مختلف أنواعها.

اذاعة النور

استقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في دارته في الرميلة، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن، وبحث معه في المهام التي تعنى بها بعثة الصليب الأحمر الدولي في المجالات الإنسانية .

صوت المدى

التقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية السيدة ​لويز موشيكيوابو​ الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية في إطار زيارتها إلى ​بيروت​ وتوقيع "مشروع عمل المنظمة في لبنان" الذي يتضمن في محوره الثالث استقلالية المرأة.