قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 "صفقة منتهية"، أي أنها تمت بالفعل وباقية.وأضاف تشاووش أوغلو أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخارطة طريق لحل خلافاتهم، موضحا أن محادثاته مع بلينكن في اجتماعهما في بروكسل جرت في مناخ بناء.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه من الضروري توضيح مكانة تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وأنه يريد المزيد من الحزم من طرف أوروبا تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء انعقاد قمة وزراء خارجية الناتو. وراى إنه "ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن الحديث يدور عن تركيا وأن الخطر واقعي.

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا على انفراد التعامل مع التحديات التي تشكلها روسيا، لذا يتعين عليهما العمل معا.

وصف مفوض الشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا بأنها "جارة خطيرة"، لكن يجب أن نتقاسم معها بعض القضايا التي لدينا فيها مصالح مشتركة، مثل الاتفاق النووي مع إيران، أو تغير المناخ. يجب علينا كبح روسيا ومواجهتها". ودعا إلى إبقاء قنوات الاتصال معها مفتوحة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت لندن أن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، سيدعو الناتو خلال اجتماعه في بروكسل إلى جعل روسيا "تشعر بالتداعيات الحقيقية لأنشطتها العدائية"وأشار البيان إلى أن راب ينوي أن يتحدث بالتفاصيل عن "التهديد الروسي"، وما وصفه بـ"الطبيعة المتغيرة للعدوان الروسي، الذي يستخدم تكنولوجيا جديدة ومدمرة، ما يهدد الديمقراطيات والمجتمعات المنفتحة في كل أنحاء العالم".

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد أن قام فريق التخلص من القنابل بالعثور على طرد مشبوهة في ساحة قصر هوليرود، المقر الرسمي للملكة في إدنبرة.وقالت الشرطة البريطانية إنه "بعد الفحص الذي أجرته وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة، تم التأكد أن الطرد المشبوه لا يشكل أي تهديد للجمهور"

بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، برنامج زيارته إلى كوريا الجنوبية، حيث وصل في اليوم السابق إلى سيئول قادما من مدينة قويلين الصينية.وكجزء من الزيارة، سيجري لافروف محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، تشونغ أوي يونغ، وسيشارك أيضا في حفل افتتاح عام التبادلات بين البلدين، والذي تم توقيته ليتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وسيئول.

أعلن تلفزيون ميانمار الحكومي، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 628 متظاهرا من المناهضين للانقلاب العسكري في البلاد، الذي وقع في مطلع الشهر الماضي. والسجناء هم مئات الطلاب الذين اعتقلوا في أثناء تظاهرهم ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.