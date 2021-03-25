أكدت الولايات المتحدة أنها تعتزم مواصلة تواجدها العسكري في أراضي سوريا,وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول أهداف إبقاء القوات الأمريكية في البلد: "لا نزال نحتفظ بوجودنا في سوريا للاستمرار في ملاحقة داعش. هذا جزء من جهودنا في إطار التحالف". وأن مسلحي "داعش" "لا يزالون موجودين هناك ويواصلون تشكيل تهديد"، وأوضح مع ذلك أنه تم دحر معظم قوات التنظيم، إلا أن أراض واسعة في سوريا تبقى خارج السيطرة.

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بإخراج "قوات الاحتلال الأمريكي" 300 مئة صهريج معبأة بالنفط "المسروق" من حقول منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا. وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، "نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي". وأوضح نائب مدير مركز حميميم أن هذه الخطوة ستسهم "في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد (قتل) 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بمنطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا. وقالت أنه "تم إحباط محاولة تسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" كانت تهدف إلى زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة".

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم التحقيق الدولي بجرائم داعش الإرهابية. "كما بحثا دعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية".

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق (لم تسمه) على خلفية التلاعب بمحضر توزيع قطع أراض.

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سعي بلاده للاستثمار بمشاريع في العراق توفر فرص عمل ووظائف هناك. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في مطار بغداد الدولي، إن "لقائيه مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كانا مثمرين". و"تم الاتفاق على إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر والعراق، ونحن نتطلع إلى أن تستأنف اللجنة أعمالها".

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، أن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني للشعب اليمني. لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية".

أكد مجلس الوزراء السعودي أن لدى المملكة "الحق الكامل" في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من "الهجمات الممنهجة" التي تقوم بها "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران". وهي لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين".

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة اليمنية انتصرت اليوم، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة". وقال عبد اللهيان إنه "بعد مرور 6 أعوام من العدوان الأمريكي - السعودي على اليمن الصامدة، رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في جدة، على احتجاجه، قائلا: سنقضي على الحوثيين خلال 15 يوم".

أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أنه التقى بنظرائه الأمريكي والألماني والفرنسي لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن. وقال:"من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير".

أظهر استطلاع للرأي أن حركتي "فتح" "حماس" الفلسطينيتين لن تحصلا على أغلبية برلمانية إن أجريت الانتخابات في ايار، ما يجبرهما على الاتحاد معا أو مع أحزاب أصغر لتشكيل حكومة.ووجد استطلاع أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل قائمة منفردة لـ"فتح" على 43 بالمئة من الأصوات وستحصل قائمة "حماس" على 30 بالمئة من الأصوات، مع 18 بالمائة من الناخبين المذبذبين. وأظهر الاستطلاع أن الفصيل الذي يقوده محمد دحلان، القيادي السابق في "فتح" الذي اختلف مع عباس ويقيم في الإمارات، سيفوز بنحو 10 بالمئة من الأصوات، كما وسيفوز ناصر القدوة، الذي طرد من "فتح" بعد تشكيل قائمته الخاصة، بنحو 7 بالمئة. وسيجتذبان بالأساس أصوات الناخبين من "فتح"، ليتراجع نصيبها إلى 30 بالمئة من الأصوات فقط.

عُقدت في القاهرة جلسة مشاورات مصرية - روسية بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين المصري والروسي في كافة المجالات,وشهدت الجلسة تبادلا للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية، وذلك بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.

اغتيل محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل في "الجيش الوطني الليبي" والمطلوب دوليا. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" تأكيده "مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي".

دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار "في أقرب وقت ممكن" بشأن وضع آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

تواجه أكثر من 20 دولة حول العالم نقصا حادا في الغذاء، وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق، بالأخص اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا.وجاء في بيان الأمم المتحدة: "معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا، لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضا الكثير من بلدان آسيا (أفغانستان) والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي).. اليوم هنالك 34 مليون شخص أجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي على بعد خطوة واحدة من الجوع المطلق".