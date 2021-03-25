الأخبار/ راجانا حامية

قالت أنه كان يمكن أن يكون أمس يوماً مأسوياً مع إعلان معظم المستشفيات عن خلوّها من الأوكسيجين، إلا أن استجابة الدولة السورية لمطلب وزارة الصحة العامة بتأمين دفعة من تلك المادة حال دون الوصول إلى المجهول الذي لن تحمد عقباه. فقبل ساعاتٍ من وقوع الكارثة، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن من العاصمة السورية دمشق، عن وصول دفعة من 75 طناً من الأوكسيجين "ستقسّم على ثلاثة أيامٍ بمعدل 25 طناً باليوم، ريثما تصل الإمدادات". وأوضحت أن هذه المرة، استطاعت وزارة الصحة أن تستدرك الكارثة التي كانت ستحلّ بألف مريضٍ يقبعون اليوم في غرف العنايات الفائقة، لكن "مش كل مرّة بتسلم الجرّة"، ولن يكون ثمة شحنات عند كل مطبّ من "الأشقاء"، فلئن كانت سوريا حاضرة هذه المرة، إلا أنها قد لا تكون كذلك في المرة التالية، مع خطر ارتفاع أعداد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس التي تسجل اليوم في كل الدول، وليس في لبنان وحده.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية مطّلعة تأكيدها بأنّ الرئيس ميشال عون يسعى بعد فشل لقائه الأخير بالرئيس المكلّف في التوصّل الى تشكيلة حكومية تُرضي جميع الأطراف، لا سيما مع تمسّك الحريري بموقفه، لعدم دخول عملية التأليف في الجمود القاتل، ولهذا بدأ بالحركة تجاه السفراء المعتمدين في لبنان، فاستدعى سفيري السعودية وفرنسا الى قصر بعبدا، علّ هذه الخطوة تحرّك التشكيل قبل أن يدخل في سباته العميق ما يدفع بالبلاد الى المزيد من الإنهيار. مع العلم، بأنّ هذه الحركة قد لا توصل الى النتيجة المرجوّة، على ما عقّبت المصادر، خصوصاً وأنّ سفراء هذه الدول قد أكّدوا على مواقف بلدانهم نفسها، إلاّ أنّها تُظهر اهتمام لبنان الرسمي بهذه المواقف، وأخذه بالإعتبار المقترحات التي قد تقدّم من قبلها.

الديار / فادي عيد

قال أن الأزمة اليوم لم تعد أزمة تأليف حكومة، أو احترام صلاحيات منحها الدستور لرئيس الجمهورية أو الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، بل تخطّت ذلك إلى مواجهة مفتوحة على كافة العناوين الدستورية والسياسية والمالية والإجتماعية والمعيشية، وأخيراً الصحية، بعدما طوى الصدام الذي حصل يوم الإثنين الماضي في قصر بعبدا، صفحة تشكيل الحكومة، وفتح صفحة جديدة باتت فيها الساحة اللبنانية، أمام احتمالات عدة. وأشار في معلومات ديبلوماسية نقلها، إلى أن الإصطفافات السياسية الحاصلة، والإتصالات التي شهدتها الساحة الداخلية لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بين بعبدا وبيت الوسط، فشلت في تطويق انفجار الخلاف الذي حصل إثر الجولة ال 18 بين الرئيسين عون والحريري. وبالتالي، إن الجهود التي تقودها فرنسا مستمرة، على الرغم من أنها خلصت إلى اعتبار أن الأزمة الحالية هي أزمة استحالة التوافق في المقاربات للمرحلة المقبلة، في ظل غياب أي عامل ثقة بينهما.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادره أن مواقف السفير بخاري، إنما جاءت لتؤكد استمرار الرعاية العربية والدولية في آن لاتفاق الطائف في مواجهة أي محاولة لتجاوزه، أو التفكير بأي تغيير في بنية النظام اللبناني الحالي، وهي مواقف أراد منها السفير السعودي إيصال رسالة إلى الجميع بأن العبث باستقرار لبنان خط أحمر، عدا عن أن هذه المواقف جاءت لتتكامل مع ما يطالب به البطريرك بشارة الراعي وكل السياديين الذين لا يتركون مناسبة، إلا ويشددون من خلالها على أهمية تطبيق القرارات الدولية التي تعتبر مظلة حماية للبنان.