روسيا اليوم

تايوان تعلن بدء "الإنتاج الضخم" لصواريخ بعيدة المدى

أعلنت تايوان اليوم الخميس، أنها بدأت الإنتاج الضخم لصاروخ بعيد المدى وتطوير 3 نماذج أخرى في اعتراف نادر بالجهود المبذولة لتطوير القدرة الهجومية وسط ضغوط صينية متزايدة. وكثفت الصين، التي تقول إن تايوان جزءا من أراضيها، من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة، حيث تحاول إجبار الحكومة في تايبيه على قبول مزاعم بكين بالسيادة. وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ في معرض رده على أسئلة المشرعين في البرلمان، إن تطوير قدرة هجومية بعيدة المدى يمثل أولوية لتايوان، مضيفا أن الأبحاث التي أجراها معهد "تشونغ شان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للدولة "لم تتوقف أبدا". وقال لينغ تشين هسو نائب مدير المعهد، وهو يقف بجانب وزير الدفاع، إن صاروخا أرضيا بعيد المدى دخل بالفعل مرحلة الإنتاج، مع وجود 3 صواريخ أخرى بعيدة المدى قيد التطوير. وقال لينغ إنه "ليس من الملائم له" تقديم تفاصيل حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه الصاروخ. وأجرى المعهد، الذي يقود جهود تطوير الأسلحة في تايوان، في الأشهر الأخيرة سلسلة من التجارب الصاروخية قبالة الساحل الجنوبي الشرقي. ونشرت وسائل الإعلام في تايوان صورا لإطلاق صواريخ وأعطيت تعليمات للطائرات بالابتعاد عن منطقة الاختبار، لكن الاختبارات كانت سرية.

روسيا اليوم

موسكو وسيئول تدعوان إلى بدء المفاوضات حول بيونغ يانغ بأسرع وقت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وسيئول تدعوان إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ: "من بين القضايا الدولية، أولينا الاهتمام الخاص للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي شمال شرق آسيا بشكل عام". وشدد لافروف، على أن "موسكو وسيئول تواصلان الالتزام بالاستئناف العاجل لعملية المفاوضات من قبل الأطراف المعنية، من أجل تحقيق تسوية دائمة لمجموعة كاملة من المشاكل في هذه المنطقة". وتابع الوزير الروسي: "أكدنا على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على وضع سلمي ومستقر في شمال شرق آسيا، بما في ذلك طبعا، في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يعني تخلي الأطراف عن مواصلة سباق التسلح في المنطقة، وعن تعزيز النشاط العسكري بأي شكل من الأشكال". وذكر لافروف، أن موسكو وسيئول تبادلتا التقييمات حول تعزيز المبادرات متعددة الأطراف لتقوية التعاون في شمال شرق آسيا. وقال: "توجد أفكار مثيرة للاهتمام لدى أصدقائنا هنا، وهم يقدرون المقترحات الروسية".

روسيا اليوم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين واليابان تعقد اجتماعا طارئا لمجلس أمنها

أكدت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عملية إطلاق صاروخين باليستيين، فيما عقدت سلطات اليابان اجتماعا طارئا لمجلس أمن البلاد. وأكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوغا، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر اليابان صاروخين باليستيين سقطا في مياهه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. وأفادت وكالة "كيودو" بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الياباني بمشاركة رئيس الوزراء والأمين العام للحكومة ووزيري الخارجية والدفاع. ونقلت قناة "CNN" عن مسؤول أمريكي لم يتم كشف هويته، أن استنتاجات الاستخبارات تشير إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، موضحة أن الهيئات الاستخباراتية ووزارة الدفاع تعمل حاليا على تحليل العملية لتحديد نوعهما ومدى تحليقهما. وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا جديدا، دون تقديم تفاصيل عن عدد أو نوع الهدف الذي تم اكتشافه. والثلاثاء ذكرت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضي عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل "أنشطة عسكرية طبيعية"، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ. من جانه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليقا على اختبار الأسبوع الماضي، إن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير سياساتها كثيرا".