الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان تسلم 33600 جرعة من أسترازينكا كدفعة أولى سنان: آمن وفعال وأي لقاح أفضل من عدمه

تسلم لبنان اليوم 33600 جرعة من لقاح "أسترازينكا" كدفعة أولى وصلت، مساء أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت على متن طائرة تابعة للامارات العربية المتحدة، بإشراف المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان وممثلين لمنظمة "اليونيسف" ووفد من اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة اللقاح من وزارة الصحة ضم الدكاترة: عاتكة بري، رياض فضل الله وإدمون عبود، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الصحة ومسؤول مكتب الحجر الصحي في المطار الدكتور حسن الملاح ووفد من الفريق الطبي التابع للوزارة ضم: أرز زعيتر، الدكتور نبيل خريس وسميح مراد.

وتحدث سنان فاعتبر أن "وصول لقاح أسترازينكا إلى لبنان هو إنجاز من إنجازات وزارة الصحة العامة"، وقال: "نستقبل الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينكا وهذا يمثل انعطافة إيجابية في مسار مكافحة وباء كورونا". وأكد أن "لقاح أسترازينكا من إنتاج إحدى الشركات الرائدة عالمياً"، مؤكداً أنه "من اللقاحات الجيدة جداً وخاضع لاختبارات عدة، رغم كل المشككين"، وقال: "إن وزارة الصحة العامة لا تستقبل أي لقاح، إلا إذا كان حائزاً على قبول اللجنة الوطنية اللبنانية واللجان العالمية ومنظمات عالمية كمنظمة الصحة العالمية".

وكالة الأناضول

لبنان.. سفير تركيا الجديد يتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين

تعهد السفير التركي الجديد لدى بيروت، علي بارش أولوسوي، بالعمل على تعزيز العلاقات مع الدولة والشعب اللبناني في المجالات كافة، مؤكداً على وقوف أنقرة بجانب كل الأصدقاء اللبنانيين دون تمييز. جاء ذلك في رسالة لـ"أولوسوي" نشرتها صفحة السفارة الرسمية على "فيسبوك"، حيث تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أوراق اعتماده سفيرا جديدا لتركيا، خلفا للسفير هاكان تشاكل. وقال أولوسوي: "خلال فترة مهامي، سنواصل وموظفي السفارة، بمساهمة وتعاون جميع السلطات التركية المختصة، إظهار أقصى الجهود والإرادة لتعزيز علاقتنا العميقة الجذور القائمة مع الدولة والشعب اللبناني الشقيق في كل مجال". وأضاف: "يأتي ذلك بناءً على أسس سياستنا الخارجية الإنسانية والريادية". وشدد على "الوقوف دائما إلى جانب لبنان، الذي نولي أهميّة كبيرة لاستقراره، وإلى جانب جميع أصدقائنا اللبنانيين دون تمييز".

وتابع: "سنبقى متضامنين مع الدولة اللبنانية وشعبها في الأيام الصعبة، كما أظهرنا وبتعليمات من رئيس الجمهورية، من خلال حشد جميع مؤسساتنا لمداوة جراح اللبنانيين عندما أصيبت بيروت بالقلب نتيجة الانفجار المؤلم في المرفأ يوم 4 آب 2020".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدوما الروسي يعتمد مشروع قانون يسمح بتعيين مدنيين في مناصب عسكرية عليا

اعتمد مجلس النواب الروسي (الدوما)، في القراءة الثالثة، مشروع قانون بشأن التعيين في مناصب عسكرية عليا. ويسمح القانون، الذي اعتمده مجلس النواب الروسي في 24 آذار 2021، لرئيس الدولة بتعيين مدنيين في مناصب عسكرية يتولاها الآن ذوو الرتب العسكرية العليا. ورأت الحكومة، التي أعدت مشروع القانون بشأن التعيين في مناصب عسكرية عليا، أنه من الضروري أن يكون هناك نظام واحد لتعيين العسكريين والمدنيين في المناصب العسكرية التي يشغلها الآن الضباط الكبار في مؤسسة السلطة التنفيذية العليا التي يرأسها رئيس الدولة. ولم تراع القوانين المعمول بها في روسيا حتى الآن إمكانية تعيين المدنيين في المناصب المخصصة لكبار الضباط في المؤسسة الحاكمة العليا. ويزيل القانون الجديد الغموض في هذا المجال من خلال منح الصلاحيات المناسبة لرئيس الدولة لكي يعيّن أشخاصا غير عسكريين في مناصب عسكرية مخصصة لذوي الرتب العسكريا العليا، ويعفيهم منها عند الضرورة.