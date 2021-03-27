TL

طرأ على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع خطر أرعب اللبنانيين من خلال الإعلان عن كتلة نووية مودودة في الزهراني والمطلوب معالجتها فورا.

الى هذا الشأن مدد المجلس الأعلى حالة التعبئة العامة ستة شهر وطلب رئيس الجمهورية الإسراع في تأمين اللقاحات، فيما شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على إرشاد المواطنين بكل ما يتهددهم مشيرا الى أن اللقاحات ستصل تباعا.

المنار

مواد نووية عالية النقاوة – قيل انها خطرة وقد تتسبب بانفجار – اكتشفها لبنان بعد ستين عاما من وجودها في مصفاة الزهراني، فيما الانفجار الشديد الخطورة الذي يضرب الامن الغذائي والاجتماعي، والمعروف الاسباب والادوات، لم يكتشف احد له حلا، وهو قابل للتمدد والتسبب بتعدد الانفجارات.

nbn

وبدلا من إعلان التعبئة السياسية العامة لتشكيل حكومة تنقذ ما تبقى من بلاد وعبادتم إستدعاء المجلس الأعلى للدفاع من صفوف الإحتياط لتمديد التعبئة في مواجهة كورونا ستة أشهر جديدة

مجلس الدفاع رفع... مجلس الدفاع كلف... مجلس الدفاع طلب...

mtv

ماذا بعد العشاء العلني في بكركي الذي لبى فيه الرئيس الحريري دعوة البطريرك الراعي؟ العشاء، كما الاجتماع الذي سبقه، خيمت عليهما أجواء ايجابية، لكنها تبقى ايجابية نسبية، اي لا يمكن صرفها او الاستفادة منها.

NTV

وفي عهد الانهيار دخل لبنان نادي الدول النووية "بحنجورين ونص" محملين مواد نووية مشعة عالية النقاء، وبينما تلاحق الإدارة الأميركية النووي الإيراني من ليالي.

OTV

اليوم ذكرى سنة على اقرار التدقيق الجنائي في 26 آذار 2021. فمتى تصبح الذكرى عيدا للاصلاح الفعلي؟

هذا هو السؤال الذي يجب ان يطرحه على نفسه كل لبناني اليوم، وقد رأى بلاده تنهار اقتصاديا وماليا تحت وطأة السياسات الخاطئة المستمرة منذ ثلاثين سنة، فيما يبدو ان المسؤولين عن تلك السياسات ليسوا في وارد تغييرها، ولو ادى ذلك الى زوال لبنان، وفق التحذير الشهير لجان ايف لودريان.

LBC

وأخيراً، إكتشف المعنيون أن الدعم مرهق ويستنزف الخزينة، ولكن بعد فوات الأوان، كاكتشاف الدواء ولكن بعد وفاة المريض، وهذا ما سنشرحه في تقرير بعد قليل .

كما اكتشف المعنيون أن هناك استحقاقات على خزينة الدولة للكهرباء، ولكن لا يعرفون من اين يؤمنونها، لأنهم تأخروا وراكموا هذه المستحقات.

الميادين

أعلن السفير الايراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن الإنتاج المشترك للّقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" قد يبدأ في نيسان المقبل، في إيران.

الجزيرة

أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتعبئة كل الطاقات لمتابعة تداعيات الحادث، ووجه بتحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل المصابين الذي يحتاجون لعمليات جراحية دقيقة للقاهرة".

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الأردنية تسجيل 6444 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 577,734 إصابة.