لبنان الحر

افاد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، عن ارتفاع الأصابات بمعظم الدول الأوروبية، والموجة الثالثة بدأت تدل ان تحورات حصلت لفيروس كورونا، التحور الإنكليزي والبلجيكي والفرنسي والبعض ربط هذه التحورات بارتفاع الأصابات.

صوت لبنان

التقى وزير الشؤون الاجتماعيّة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن، وعرض معه للأوضاع الراهنة في البلاد.

radio orient

التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في حضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع سفير مملكة النروج في لبنان مارتن اترفيك في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.

صوت المدى

إستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ماري كلود نجم​، وفداً من أهالي ​ضحايا​ المرفأ الذي تحدث بإسمه ابراهيم حطيط، الذي اعتبر أن "اللقاء أتى بسياق لقاءات عدة نقوم بها لمتابعة أمور عائلات شهدائنا، وكنا قد بحثنا في اجتماع سابق معها في آلية تعاون من أجل تأمين بعض الأمور التي تساعد قاضي التحقيق للقيام بالأعمال التي يمكن أن تسهل مسار التحقيق".