قال مسؤول إسرائيلي إن استهداف السفينة الإيرانيّة في البحر المتوسّط، الشهر الماضي، هو ردّ على استهداف إيران سفينة إيرانيّة قبالة عُمان، قبل ذلك بأسبوعين، ورجّح المسؤول الإسرائيليّ أن يكون استهداف إيران سفينة مملوكة لإسرائيل في بحر العرب قبل يومين، هو أحدث الردود الإيرانيّة على سلسلة الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانيّة منذ العام 2019، وقدّمت "نيويورك تايمز" رواية، لأوّل مرّة، لطريقة وضع اللغمين على السفينة: مع دوران السفينة في مضيق هرمز، أسرع زورقان إيرانيّان كانا يسيران خلف السفينة باتجاهها، ووضع كوماندوز قنبلتين متفجّرتين موقوتتين على جانب السفينة بارتفاع مترٍ فوق الماء.

دعت مجموعة منتسبي حزب "الليكود" المسماة "أمناء أرض إسرائيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة بدعم القائمة العربية الموحدة بدلاً من إجراء انتخابات خامسة أو تشكيل حكومة يسار. واعتبر "أمناء أرض إسرائيل" أن تشكيل حكومة بدعم "العربية الموحدة" هو "أهون الشرين" إذ أن الخيارين الآخرين هما حكومة يسار أو انتخابات خامسة، وأوضحت المجموعة أن "الموحدة" لن تكون لا يهودية ولا صهيونية، ولكنها حركة مسلمة شرعية تهتم بشؤون ناخبيها.

نقلت "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين من حزب "تكفا حداشا" لجدعون ساعر المنشق عن "الليكود"، وتحالف "أزرق أبيض" وحتى حزبي "العمل" و"ميرتس" أقوالهم إن الرغبة في إزاحة نتنياهو من سدة السلطة أقوى من أي وقت مضى، ولذلك فانهم سيوافقون حتى على تولي نفتلي بينيت (رئيس تحالف "يمينا") لرئاسة الحكومة. وحثت حركة "كرايم مينيستر"، المناوئة لنتنياهو، جميع الأحزاب المعارضة له من "يامينا" حتى الكتل العربية على العمل معا للإطاحة به، مؤكدة أن الحراك الاحتجاجي ضده سيستمر.

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن. مشيرة إلى أن رد نتنياهو هذا، يعكس عمق الأزمة بين البلدين، والتي تبدو أيضاً أنها تنعكس كخلاف شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.