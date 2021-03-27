قضت محكمة تركية بسجن اثنين من قادة الشرطة السابقين وضابطا سابقا بالجيش مدى الحياة، بعد إدانتهم باغتيال هرانت دينك رئيس تحرير صحيفة "آغوس" الأرمينية التركية البارزة عام 2007. وحكم على 4 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و28 عاماً، في اتهامات تشمل التورط في القتل والانتماء إلى جماعة غير قانونية والاحتيال.

أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى بنجاح تجارب إطلاق الصاروخ البالستي سطح-سطح "شاهين 1 إيه"، البالغ مداه 900 كيلومتر.

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الى طهران اللتباحث مع السلطات الإيرانية حول آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار بشأن التطورات الدولية والإقليمية، وسيوقع الجانبان على الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، والتي تستمر لـ25 عاما.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن غياب الأسئلة حول روسيا في المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يعني أنه "زمن تراجع نوبات الخوف من روسيا قد حل". وهذا أمر جيد".

اعتبرت الخارجية الروسية، أن استراتيجية تحديث القوات المسلحة التي أعلنتها بريطانيا مؤخراً، تمثل دليلاً جديداً على اتباع لندن مسار المواجهة مع موسكو. وأن استراتيجية الدفاع البريطانية، التي تدعي أنها عالمية في نطاقها، تحمل طابعاً عدوانياً، وقالت: "قيام بريطانيا دون أي مبرر بتصنيف روسيا عدوا على المستوى العقائدي لا يمكن ألا أن يثير قلقا بالغا لدينا". ونحن "نعول على الأحسن، ونأمل بأن تكون الغلبة للفطرة السليمة وغريزة البقاء في أذهان صقور لندن".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمجلس الأوروبي، إنه يعتزم العمل مع الاتحاد الأوروبي، في مجال التعامل مع روسيا الصين، وكذلك في مجال بعض القضايا الإقليمية الأخرى. وأضاف بايدن، أنه يجب مواصلة النقاش بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول تركيا، وجنوب القوقاز وشرق أوروبا، وغرب البلقان.

قالت "فاينانشيال تايمز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تتمكن من التوصل إلى نهج موحد بخصوص العقوبات ضد روسيا، نظراً لوجود مؤيدين للخطين المتشدد والمعتدل في البيت الأبيض. وذكرت الصحيفة، أن أنصار الرأي المتشدد، ومن ضمنهم فيكتوريا نولاند المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، يرغبون باستخدام العقوبات لـ "معاقبة" القيادة الروسية. أما أنصار الخط الثاني، ومن ضمنهم ممثلو وزارة الخارجية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، يشعرون بالقلق إزاء "صعوبة ضمان فعالية العقوبات، والحفاظ على الحلفاء، وسبل تجنب العواقب السلبية لكل ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية".

قالت المتحدثة باسم الداخلية البيلاروسية أولغا تشيمودانوفا، إن هيئات حماية القانون في البلاد، أحبطت هجومين إرهابيين في العاصمة مينسك وفي محيطها. بعد العثور على العبوات الناسفة المعدة لذلك.

أعلنت الخارجية الصينية أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، بتهمة بنشر "الأكاذيب والتضليل" حول الوضع في شينجيانغ شمال غربي الصين.

قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يقف إلى جانب المشرعين والمواطنين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم بشأن التحدث عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الإيغور في شينغيانغ. واستدعت بريطانيا القائم بالأعمال الصيني في لندن يانغ شياو قوانغ، لإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين "لا مبرر لها وغير مقبولة".

قال الجيش البريطاني، إن حريقاً اندلع في محمية للحياة البرية في كينيا خلال مناورة للقوات البريطانية المتمركزة في البلاد. واوضح "لقد تم حصر جميع الأفراد، وأولويتنا الآن هي مساعدة المجتمع المحلي بشكل عاجل إذا تأثروا، نحن نضع جميع مواردنا لاحتواء الحريق ونعمل عن كثب مع السلطات الكينية لإدارة الوضع".

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان عن دخول 20 طائرة عسكرية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، في "أكبر توغل" من نوعه حتى الآن. وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها، إن القوات الجوية نشرت صواريخ "لرصد" التوغل في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد دفاعها الجوي، مضيفة أن طائراتها حذرت الطائرات الصينية.

قالت الشرطة الأسترالية، إنها تحقق في نشاطات إرهابية تشمل اليمين المتطرف في ولاية فيكتوريا، وأكدت أنه يمكن اتخاذ إجراءات منفصلة ضد أشخاص وجهوا تهديدات ضد آخرين بسبب عرقهم أو دينهم. وقالت الشرطة إن حوالي 40٪ من "المئات" من المتطرفين الذين يتم رصدهم حاليا في فيكتوريا كانوا من تلك المجموعة.